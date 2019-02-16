Mehmet Özsakin hayatını kaybetti

Lefkoşa’da 49 yaşındaki Mehmet Özsakin dün akşam Ortaköy’deki evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili şu açıklamayı yaptı: 15.02.2019 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Ortaköy’de sakin Mehmet ÖZSAKİN (E-49) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.



