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Mehmet Özsakin hayatını kaybetti

Mehmet Özsakin hayatını kaybetti

Lefkoşa’da 49 yaşındaki Mehmet Özsakin dün akşam Ortaköy’deki evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

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Lefkoşa’da 49 yaşındaki Mehmet Özsakin dün akşam Ortaköy’deki evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili şu açıklamayı yaptı: 15.02.2019 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Ortaköy’de sakin Mehmet ÖZSAKİN (E-49) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.    

 

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