Mehmet Erdem'in yakınları aranıyor

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin Nöroşiloji bölümünde bilinci kapalı şekilde yatan Mehmet Erdem için sosyal medyada çağrı yapıldı.

Çağrıda, Erdem veya yakınları hakkında bilgisi olanların hastaneye ulaşması istendi.

Sosyal medyada yapılan çağrı şu şekilde;

Mehmet Erdem ismi ile poker camiasından tanıdığımız abimiz, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde 4. kat nöroşiloji bölümünde bilinci kapalı bir şekilde yatmaktadır. Kendisi veya yakınları hakkında en ufak bir bilgisi olanların hastaneyi bilgilendirmesi insanlık namına rica olunur...