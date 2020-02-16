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Mehmet Erdem aşk şarkılarını Mağusa’da söyledi

Mehmet Erdem aşk şarkılarını Mağusa’da söyledi

Mağusa’nın gözde eğlence mekanlarından Thrones Club’ta Sevgililer Günü’nde Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Mehmet Erdem sahne aldı.

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Mağusa’nın gözde eğlence mekanlarından Thrones Club’ta Sevgililer Günü’nde Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Mehmet Erdem sahne aldı.

Thrones Club’ta sahnede birbirinden güzel eserler seslendiren Mehmet Erdem, seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarıyla Sevgililer Günü’nde muhteşem bir gece yaşattı.

Thrones Club’a gelen konuklar Mehmet Erdem’in söylediği aşk şarkılarıyla sevgililer gününü özel geçirdi. (MHA)

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