Mehmet Erdem aşk şarkılarını Mağusa’da söyledi
Mağusa’nın gözde eğlence mekanlarından Thrones Club’ta Sevgililer Günü’nde Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Mehmet Erdem sahne aldı.
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Mağusa’nın gözde eğlence mekanlarından Thrones Club’ta Sevgililer Günü’nde Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Mehmet Erdem sahne aldı.
Thrones Club’ta sahnede birbirinden güzel eserler seslendiren Mehmet Erdem, seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarıyla Sevgililer Günü’nde muhteşem bir gece yaşattı.
Thrones Club’a gelen konuklar Mehmet Erdem’in söylediği aşk şarkılarıyla sevgililer gününü özel geçirdi. (MHA)
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Etiketler : Thrones Club, Mehmet Erdem
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