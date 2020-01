Mehmet Aykut İncirli: Her şeyi aşırı coşkulu yaşarım

(Yapımcı-Yönetmen)



Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Hayalperest…

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… İnşaat Sektöründe çalışırdım...

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Sinema ve Sanat..

Kayıtsız kalamadığım şey… Yaşama Sevinci…

En büyük pişmanlığım… Pişmanlığa inanmam…

En büyük sevincim… Barışık yaşarım... (Durduğum noktaya doğrularımla birlikte yanlışlarımla da geldiğime inanırım..)

Hayatımın dönüm noktası… 1991 yılında Güzel Sanatla Fakültesi Sinema Bölümünü kazanmam..

Beni en çok etkileyen yazar… Dostoyevski ve Aziz Nesin..

Başucumdaki kitap… Eski Dünyaya Yeniden Bakış-Oğuz Adanır..

En keyif aldığım müzik… Her Türden Kaliteli Müzik ama tabi ki jazz..

En son izlediğim film… Marriage Story..

Kendim için son aldığım şey… Ayakkabı Koruyucu..

Dolabımdaki en gereksiz şey… Atkı..

Benim için alınabilecek en güzel hediye… İyi bir yemek yada içten bir davranış..

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Çirkinliğe karşı aşırı tepkisel davranabilirim.. Biraz daha hoşgörülü olsamıydım acaba..!

Kendimde beğendiğim özellik…Her şeyi aşırı coşkulu yaşarım..

Olmasa da olur…Savaş..

Olmazsa olmaz… Barış ve Hoşgörü..

En iyi yaptığım yemek… Fırında Bamya..

Hayalimdeki dünya… Dünyadaki tüm insanların bir merkezde-ülkede toplanarak geri kalan toprakları en iyi şekilde değerlendirmeleri..

Aşk benim için… Kendini sevemeyen başkasını asla sevemez..

Onunla çok tanışmayı isterdim… Sergio Leone..

Görmek istediğim yer… San Francisco..

Mutlaka yapmak istediğim… Chick Corea’nın da katılacağı Kıbrıs’ta bir jazz festivali organize etmek isterim..

Son olarak söylemek istediklerim… Hata yapmaktan korkarak isteklerinizi ertelemeyin.. İnsan hareket ederek, eylemde bulunarak, yaparak ilerleyebilir.. Bizi geleceğe götürecek olan doğru yaptıklarımızla yanlışlarımızdır.. Önemli olan belirli zamanlarda değerlendirmeler yapıp ileriye devam etmektir.. Bir de ülkemizde işbirliği ve paylaşma kavramları yeterince anlaşılmamış diye düşünüyorum.. Kimse yardımlaşmayı öne çıkarmak istemiyor.. Daha doğrusu işbirliği ve paylaşım yetersiz.. Birlikte yaparsak başarı onun tarafına yazılabilir korkusu var sanki.. “Küçük olsun benim olsun” cümlesi çok seviliyor sanki.. Herkes kendi kendine yapmak istiyor.. Neyse mevzu uzun ve tartışmaya açık.. Bana bu sayfada bana da yer verdiğiniz için çok teşekkür ederim..