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Mehmet Akar’ı sevenleri uğurladı

Mehmet Akar’ı sevenleri uğurladı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin kurucularından ve eski başkanlarından, iş insanı Mehmet Akar, sevenlerinin omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı.

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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin kurucularından ve eski başkanlarından, iş insanı Mehmet Akar, sevenlerinin omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı.

Lefkoşa’daki cenazeye Akar’ın ailesi ve sevenleri, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, milletvekilleri ve çok sayıda seveni katıldı.

Akar ailesi; eşi ve çocukları, kardeşleri taziyeleri kabul etti.

Mehmet Akar yakın zamanda kanser tedavisi görmeye başlamıştı.

1957 yılında Lefkoşa'da doğan Mehmet Akar, gazetecilik yanı sıra ÇağAkar isimli kendi işletmesinde ticaretle de uğraşmıştı.

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