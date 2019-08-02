Mehmet Akar'ı kaybettik
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği eski başkanlarından, iş insanı Mehmet Akar yaşamını kaybetti.
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği eski başkanlarından, iş insanı Mehmet Akar yaşamını kaybetti.
Mehmet Akar, yakın zamanda kanser tedavisi görmeye başlamıştı.
Ölümü iş dünyası, basın camiası, ailesi ve sevenlerinde büyük bir üzüntü yaratan Mehmet Akar, 3 Ağustos Cumartesi günü Lefkoşa'da sonsuzluğa uğurlanacak.
Mehmet Akar, 1957 yılında Lefkoşa'da doğdu. Ankara Teknik Eğitim Fakültesi'nden mezun olduktan sonra gazeteciliğe başladı.
1975-1980 yılları arasında Halkın Sesi'nde muhabirlik yaptı, 1980'de yayımlanmaya başlayan BİRLİK gazetesinde Yazı İşleri Müdürü görevini üstlendi.
1985 yılında HABER adlı bir gazete yayınlandı.
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği'nde başkanlık yapmış ve birliğin kuruluşunda aktif görev almıştır.
Mehmet Akar, gazeteciliği sonrasında ÇağAkar adlı işletmede ticaretle uğraştı.