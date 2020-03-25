İngiltere’de Coronavirüsten ölen Kıbrıslı Türklerin sayısı dokuza çıktı

İngiltere’de yaşayan ve Coronavirüs olan 78 yaşındaki Kıbrıslı Türk Mehmet Abdurrahman yaşamını yitirdi.

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu, İngiltere’de Coronavirüsten ölen Kıbrıslı Türklerin sayısının dokuza çıktığını ifade etti. Horozoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 78 yaşındaki Mehmet Abdurrahman’ın bugün Coronavirüs salgınından dolayı hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu, İngiltere’de yaşayan 9 Kıbrıslı Türk’ün Coronavirüs salgınından dolayı hayatını kaybettiğini söyledi.