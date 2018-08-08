Medyaya uyarı: Rahatsız edici detay vermeyin

Medya Etik Kurulu, uyuşturucu ile ilgili haberler konusunda medyanın hassasiyet göstermesini istedi. Haberlerde rahatsız edici detaylar ve yargı aşamasındaki şahısların fotoğraflarının açık şekilde yayınlanması konusunda medyayı uyardı.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

Günümüzde, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de uyuşturucu kullanımının yaygınlaşmış olduğu inkâr edilemez bir gerçektir. Her ne kadar gerek devlet kurumları gerekse sivil toplum örgütleri uyuşturucuya karşı mücadele vermekte iseler de, uyuşturucu sorunu her geçen gün artmaktadır. Bu durum toplumumuzda özellikle geleceğimiz olan gençlerimizin yaşamı ve gelişimi için büyük bir tehdit oluşturmaktadır.

Başta büyük kitlelere kolaylıkla ulaşabilmesi sebebi ile medya kuruluşlarına uyuşturucu ile mücadelede ciddi ve kaçınılmaz bir sorumluluk düşmektedir. Buna rağmen, medya tarafından yapılan haberlerin – kasıtlı olsun veya olmasın – uyuşturucu kullanımını teşvik edici nitelikte olduğu gözlemlenmektedir. Keza, herhangi bir uyuşturucu suçundan ötürü tutuklanan veya halen yargılanmakta olan şahıs veya şahısların fotoğraf veya diğer görüntüleri medya kuruluşları tarafından yayınlanmakta, tutuklama veya yargılamaya sebebiyet veren uyuşturucu türleri ile miktarları belirtilmekte ve polis tarafından yürütülmekte olan uyuşturucu suçlarına ilişkin tahkikatlar çok ayrıntılı bir biçimde yayınlanmaktadır.

Özellikle işlendiği iddia edilen suça ilişkin uyuşturucu isim ve miktarını verecek kadar detaylı yapılan haberler toplumu ve özellikle gençlerimizi bu konuda meraklandırmakta, gerek internet gerekse başka yöntemlerle uyuşturucu türleri ile ilgili bilgi edinmeye ve kimi zaman da söz konusu uyuşturucu maddelerini denemeye özendirmektedir. Dolayısıyla, medyanın uyuşturucu ve uyuşturucu ile ilgili suçlar ile ilgili herhangi bir haber yaparken veya yayınlarken hassasiyet göstermesi ve halkı bilgilendirirken aşırı veya rahatsız edici detaylar vermekten kaçınması gerekmektedir.