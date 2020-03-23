“Medyaya destek şart”

Devrimci Genel-İş Sendikası Başkanı Ömer Naşit, hükümeti gazetecilere, özel medyaya ve basına destek vermeye davet etti.

Gece gündüz demeden, gelir elde etmeden kamusal bir görev yapan basın camiasının desteklenmesi için de tedbirler alınması gerektiğini ifade eden Naşit, “Kurumsal, sorumlu, etik medyaya destek şarttır” dedi.

Naşit, yazılı açıklamasında şunları ifade etti:

“KURUMSAL, SORUMLU, ETİK MEDYAYA DESTEK ŞARTTIR.

Doğru iletişimin yaşamsal olduğu bir süreçteyiz.

Gazeteciler ve kurumsal medya toplumu kirli bilgiden koruyor, aydınlatıyor, gözümüz ve kulağımız oluyor.

Gazeteciler günlerdir, gecelerdir çalışıyor.

Özel medyanın tüm gelirleri sıfırlanmıştır, ancak, kamusal bir görev yapıyor, çalışıyorlar Hükümeti görev yapan ancak gelir elde edemeyen gazetecilere, özel medyaya, basına desteğe davet ediyoruz.”