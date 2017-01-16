Medyanın yeni süreç heyecanları

Yeni web sayfamızı 12 Aralık'ta sizlerle buluşturduk.

YENİDÜZEN HABER MERKEZİ, üretim sürecinin odağına dijital dünyayı aldı.

Salt yeniduzen.com'un yüzünü değil tüm çalışma yapımızı değiştirdik.

İlk bir ay sonuçlar harika!

YENİDÜZEN YAZI İŞLERİ tam bir takım anlayışı ile çok iyi organize oldu; güncelleme hızından içeriğe, gazetecilik disiplinlerinden haber çeşitliliğine kadar ortaya çıkan üretimi keyifle izliyoruz.

Haber merkezimizde olağanüstü bir tempo var, siz okurlarımızdan ise yüzümüzü gülümseten bir ilgi, ayrıca yorgunluğumuzu unutturan geri dönüşler geliyor...

İlginçtir, basılı gazete de çok daha olgunlaşıyor, nefis bir "seçki"ye dönüşüyor!

İddiayla söyleyebilirim ki, hem web hem de basılı gazetede en fazla özel haberi paylaşan, tüm gelişmeleri anında okurla buluşturan, bunu doğru, etik ve ilkeli sürdüren öncü bir roldeyiz.

Yazı İşleri Müdürümüz Mert Özdağ yönetiminde, web editörümüz Ülviye Uysal'dan Haber Editörümüz Meltem Sonay'a, gece editörümüz Çağıl Günalp'ten sevgili Levent'e ve tüm haber merkezine teşekkür ediyorum.

Fayka Kişi’ye özel parantez

Özel bir teşekkür de Fayka Arseven Kişi'ye!

15 seneyi aşkın gündüzü geceye kattık, sevdayı emeğe, birlikte yorulduk, yoğrulduk.

Fayka artık haftalık röportajları ile bizlerle birlikte olacak, Haber Müdürü sorumluluğuna veda etti, kalbimiz O'nda kaldı.

Ve yeni bir arkadaşımız daha haber merkezimize katıldı, bu vesileyle Fehime Alasya'yı selamlarken, O'nun yetişmesinde emeği geçen herkese, başta Halkın Sesi'ndeki dostlar olmak üzere teşekkür ediyorum.

YENİDÜZEN’e hoş geldi!

SPORyeni.com

United Medya Group'taki yeni projemiz SPORyeni.com bir diğer sevincimiz oldu.

Bu kadar az zamanda bu kadar yüksek bir izlenme oranı, bizi dahi şaşırttı.

Kıbrıs'ın sporunu internetle buluşturan SPORyeni.com'un yolu açık olsun...

Burhan Gürkan'ın kaptanlığında, Eren'e Hüseyinler'e ve tüm emek verenlere tebrikler...

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu bizi yüreklendirdi, manevi desteğini unutamam.

Cenevre Zirvesi

Cenevre’de Kıbrıs Zirvesi’ne birlikte tanıklık ettik.

Kıbrıs Türk basını, ilk kez bu kadar kalabalık bir ekiple, önemli bir uluslararası deneyim yaşadı.

Cenevre'yi Kıbrıs'a taşıdılar, tümüne, içten teşekkürler.

Hele özel medyamız, sahip olduğu mali ve teknik imkanın çok ötesinde bir sonuç üretti.

Bu deneyimde "sınıfta kalan" sadece Brt oldu ki, gazeteci dostlarımı bu eleştiride tenzih ederim.

Ne yazık ki ideal yoksunu, ilkesiz yöneticiler Brt'deki basın emekçilerinin de emeğine gölge düşürdü.

Destek olunuz!

yeniduzen.com ya da SPORyeni.com, en genelde United Medya’daki gelişim için desteğiniz önemli.

‘Barış gazeteciliği’ için...

Pek çok reklam alanımız, sizi bekliyor...

Bugün!

Bugün, yaş günüm. En önemli hediyem, umut!

"Baba sen ne yapmıştın" derse bir gün oğlum, "Korkmadan, yılmadan, yenilmeden, gevelemeden ve vazgeçmeden Kıbrıs'ta barış için çalışmıştım" demek istiyorum.