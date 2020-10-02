"Medya kuruluşları ve basın mensuplarını hedef alan söylemler arttı"

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nin bir gazeteye yönelik açıklamalarını ‘basın özgürlüğüne tehdit’ olarak algıladığını duyurdu.

KTGB Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde medya kuruluşlarını ve basın mensuplarını hedef alan söylemlerin arttığına dikkat çekildi.

Açıklamada TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nin ‘seçimlere müdahale olup olmadığı’ yönündeki polemiklere yanıt verirken konuyu gündeme getiren Havadis gazetesini yargıya taşımaktan söz etmesine tepki gösterildi.

KTGB Yönetim Kurulu açıklamasında “Yapılan eleştirileri ‘hakaret’ gibi algılamak ve eleştirel basını devlet gücünü de kullanarak yargı ile tehdit etmek basın özgürlüğüne gölge düşürür” denildi.

KTGB açıklamasında “Demokrasimizin vazgeçilmezi olan basınımızla uğraşmak yerine, demokrasimizde yeni yaralar açabilecek ‘müdahale’ şeklinde algılanan işlerden uzak durulması daha yerinde olacaktır” ifadesi kullanıldı.