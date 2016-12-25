Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin (KTGB) organizasyonuyla gerçekleştirilecek ‘Medya-Cumhurbaşkanı Buluşması’ etkinliği 26 Aralık 2016 Pazartesi (yarın) saat 18.00’de yapılıyor.

KTGB lokalinde yer alacak etkinlikte Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Cenevre zirvesi öncesinde Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmeler hakkında basın mensuplarına ayrıntılı bilgiler verecek, soruları cevaplayacak.

KTGB Başkanı Sami Özuslu, ‘Medya-Cumhurbaşkanı Buluşması’nın kamuoyunun Kıbrıs sorunu hakkında doğru bilgilendirilmesine katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti. Müzakere süreciyle ilgili sürekli bilgi kirliliği yaşandığını kaydeden Özuslu, bütün basın mensuplarını bu önemli buluşmaya davet etti.