“Mediterranean Shark” ilk 10’da yer aldı 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Rektörlüğe bağlı Elektrikli Araç Geliştirme Merkezi’nin (EVDC) tasarlayıp ürettiği “Mediterranean Shark” aracı TÜBİTAK tarafından düzenlenen Elektromobil 2018 Yarışma finalinde ilk 10 araç içerisinde yer alma başarısı gösterdi. DAÜ Mühendislik öğrencilerinden oluşan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) bir tek DAÜ’nün katıldığı söz konusu yarışta “ADA” takımı adı altında yarışan “Mediterranean Shark” aracı Elektromobil kategorisinde yarıştı.

7-9 Ağustos 2018 tarihleri arasında düzenlenen dinamik sürüş ve teknik kontrollerden ilk seferde başarıyla geçen “Mediterranean Shark” aracı, 86 araçtan testleri geçen 46 araç ile 12 Ağustos 2018 tarihinde Kocaeli Körfez Yarış Pisti’nde final heyecanı yaşadı. Ayrıca, “Mediterranean Shark” aracı yarışma sonunda ilk 10 araç içerisinde en az ceza puanı ile yarışı tamamlayan araç oldu.

“Büyük Bir Özveri İle Çalıştılar”

DAÜ Elektrikli Araç Geliştirme Merkezi (EVDC) Başkanı ve proje yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Davut Solyalı yaptığı açıklamada “öğrencilerim büyük bir özveri ile çalıştılar ve bu başarıyı DAÜ’ye getirdiler. Başarı öğrencilerimindir, hepsini yürekten kutlar yanımızda olan bizleri destekleyen başta Rektörlük olmak üzere tüm birimlere ve herkese teşekkürlerimi sunarım” ifadelerini kullandı. Yrd. Doç. Dr. Solyalı, yarış sırasında bir aracın “Mediterranean Shark” aracına çarpması sonucu talihsiz bir kaza geçidiklerini belirterek yarış sırasında durmak zorunda kaldıklarını ancak ona rağmen yarışı ilk 10 içerisinde tamamladıklarını vurguladı.

Yrd. Doç. Dr. Solyalı, motor, batarya yönetim sistemi, yerleşik şarj birimi, araç kontrol sistemi, enerji ölçer, elektronik diffensiyal, karbon fiber monokok, jantlar, telemetri, dümenden hız kontrol sistemi gibi alanlarda değerlendirildiklerini belirterek ceza puanlarının değerlendirme sonuçlarını yansıttığını ve “Mediterranean Shark” aracının da en az ceza puanı ile yarışı tamamladığını belirtti.

“Tüm Ekibi Gönülden Kutlarım”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, tüm ekibi gönülden kutladığını belirterek “Siz geleceksiniz. Size inanmamak geleceği okuyamamaktır. Hedefimize sağlam adımlarla ve temiz enerji ile gidiyoruz. Başta vizyonuma inanarak hedefe kilitlenen Yrd. Doç. Dr. Davut Solyalı’ya ve çok kıymetli takım arkadaşlarımıza içtenlikle teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halit Tanju Besler ve Akademik İşler Eşgüdüm Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tanel Babagil de yarış öncesinde takıma başarılar dilemek adına Kocaeli Körfez Yarış Pisti’ne gitmişlerdi.

