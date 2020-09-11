Med7 sonuç bildirgesi: Akdeniz ülkelerinden Türkiye'ye yaptırım uyarısı

Avrupa Birliği (AB) Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nde (Med7) ana konu son dönemde Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan Doğu Akdeniz tartışması oldu.

Zirvenin sonuç bildirgesinde Türkiye'ye uyarı mesajları verildi. Ankara'nın Doğu Akdeniz'de "tek taraflı faaliyetlerine son vermemesi durumunda yaptırımların hayata geçebileceği" vurgulandı.

Ortak açıklamada, "Türkiye'nin diyalog yolunda ilerlememesi ve tek taraflı faaliyetlerine son vermemesi halinde, AB ek kısıtlayıcı tedbirlerin bir listesini hazırlamaya hazır ve bunlar 24-25 Eylül’de düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde gündeme gelebilir." ifadelerine yer verildi.

Fransa'nın ev sahipliğindeki Med7, Korsika adasında İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan'ın katılımıyla yapıldı.

AB ve Almanya ara bulucu

Türkiye ile Yunanistan arasında diyaloğun yeniden başlaması için AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Almanya'nın ara buluculuk çabalarının memnuniyetle karşılandığı bildirildi.

Yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını, bölgesel krizlerin artması ve Akdeniz'de gerilimin yükselmesine karşı Avrupa'nın birlik ve dayanışma içerisinde olması gerektiği dile getirilen bildirgede, AB ve üye ülkelerin egemenlikleri, hakları ve çıkarlarının savunulması gerektiği aktarıldı.

Bildirgede, "Egemenlik ve egemenlik haklarına yönelik tekrarlanan saldırılar ve Türkiye'nin aldığı saldırgan tedbirler karşısında Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan ile tam desteğimizi ve dayanışmamızı yineliyoruz. Bölgedeki ülkeleri uluslararası hukuka ve uluslararası deniz hukukuna saygı göstermeye ve tarafları sorunları diyalog ve müzakere yoluyla çözmeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bu çerçevede Türkiye ile Yunanistan arasında diyaloğun yeniden başlaması için AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Almanya'nın ara buluculuk çabalarının memnuniyetle karşılandığı belirtilen bildirgede, Türkiye'nin, münhasır ekonomik bölgesinin belirlenmesine yönelik müzakerelerin başlaması için Kıbrıs Cumhuriyeti'nin davetini kabul etmeye ve bu konuyu Uluslararası Adalet Divanı'na taşımaya çağrıldığı dile getirildi.

Libya: Petrol üretimi yeniden başlamalı

Libya'daki durumun ülkenin ve bölgenin istikrarının tehdit ettiğinin altı çizilen bildirgede, ülkedeki durumun terör tehdidin, insan ve göçmen kaçakçılığının ağırlaşmasına katkıda bulunduğu belirtildi.

Bildirgede, AB'nin Libya'nın istikrara kavuşması için elinden geleni yapması gerektiği aktarıldı.

Libya'daki krizin çözümünün askeri olmadığı ifade edilen bildirgede, tarafların ateşkes üzerinde anlaşması ve sorunları diyalog ile çözmesi gerektiği, ülkede petrol üretiminin tekrar başlaması gerektiği kaydedildi.

Bildirgede, "Bu krizde, nereden gelirse gelsin dış müdahalelere karşı olduğumuzu teyit ediyoruz ve İrini operasyonu yoluyla Birleşmiş Milletler'in (BM) silah ambargosuna saygı gösterilmesi konusunda kararlıyız. Bu ambargo ihlalleri Libya'da askeri tansiyonu yükseltti ve şiddetlendirdi. Silah ambargosunu ve insan haklarını ihlal eden aktörlere ve siyasi sürece karşı çıkan yaptırım uygulamaya hazırız." ifadeleri kullanıldı.

Bildirgede, AB üyesi güney Avrupa ülkelerin Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamanın ardından Lübnan halkının yanında olduğu belirtildi.

Lübnan'da hükümetin acil olarak kurulması gerektiği aktarılan bildirgede, Suriye'deki krizin tek çözümünün BM'nin himayesinde siyasi çözümün bulunmasının olduğu kaydedildi.

İsrail-BAE anlaşması: Memnuniyetle karşılıyoruz

Bildirgede, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yapılan normalleşme anlaşmasının memnuniyetle karşılandığı da dile getirildi.

İsrail'in Filistin topraklarını ilhak planını askıya almasının olumlu gelişme olduğu ve bunun kalıcı hale gelmesi gerektiği vurgulanan bildirgede, ilhak planının uluslararası hukuka aykırı olduğunun altı çizildi.

Bildirgede, Avrupa'nın Akdeniz konusunda ortak politika belirlemesi gerektiğine de işaret edildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan sonuç bildirgesine tepki

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy, Med7 ülkeleri tarafından yayımlanan sonuç bildirgesine tepki gösterdi. Aksoy yazılı açıklamada, "Bildiride Doğu Akdeniz ve Kıbrıs ile ilgili yer alan bilgiler yanlı ve gerçekten kopuk." denildi.