“Med Surveyor” 10’uncu parselde

Exxon Mobil için çevresel ve arkeolojik araştırmalar yapmak üzere bölgeye gelen iki gemiden biri olan “Med Surveyor” 10’uncu parsele ulaştı.

Kıbrıs Rum radyosuna göre dün öğle saatlerinde Limasol Limanı’ndan ayrılan gemi gemisi gece yarısı, Kıbrıs’ın güneyinin tek yanlı MEB ilan ettiği bölgedeki 10’uncu parselde, Limasol’un 90 deniz mili güneybatısında bulunuyor.

Quatar Petroleum ile birlikte önümüzdeki sonbaharda 10’uncu parselde sondaj yapması beklenen Exxon Mobil için araştırma yapacak ikinci gemi Ocean Investigator ise halen Limasol Limanı’nda bekliyor.