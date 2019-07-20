MECLİS’TEN DE GİZLENMİŞ!

“KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile TC Milli Eğitim Bakanlığı Arasında Eğitim Kalitesinin Yükseltilmesine Yönelik İşbirliği Mutabakat Zaptı”nın Meclis'e de gönderilmediği açıklandı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fazilet Özdenefe, “İşbirliği Mutabakat Zaptı” hakkında Meclis'ten bilgi talep ettiğini, ancak ilgili protokolün Meclis'e gönderilmediğini öğrendiğini açıkladı.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, YENİDÜZEN'in gündeme taşıdığı anlaşmayı yorumladı: “Mutabakat zaptının onaylanmasını bekliyoruz. Onaylandıktan sonra içeriği açıklayacağız” dedi, içerik paylaşmadı.

Yeni protokolde, Hala Sultan İlahiyat Koleji için “ihtiyaç duyulan alanlarda koordinasyonun sağlanması bağlamında okul idaresi ile işbirliğinde çalışacak koordinatörler görevlendirilmesi” yer alıyor.

ÖZYİĞİT: BU DA BİR ÇEŞİT DEVRETME… Eski Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit: “Koordinatör atamak ne demek? Bizden ısrarla devredilmesi istendi, reddettik. Okulları okul müdürü yönetir. Bu da bir çeşit devredilmedir.”

Ayşe GÜLER

“KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile TC Milli Eğitim Bakanlığı Arasında Eğitim Kalitesinin Yükseltilmesine Yönelik İşbirliği Mutabakat Zaptı”nın Meclis'e de gönderilmediği açıklandı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fazilet Özdenefe, eğitimle ilgili “Mutabakat Zaptı” hakkında Meclis'ten bilgi talep ettiğini, ancak ilgili protokolün Meclis'e gönderilmediğini öğrendiğini söyledi.

“Talebim üzerine Meclis’ten Eğitim Bakanlığı ile irtibata geçildi” diyen Özdenefe, Meclis’ten kendisine, Eğitim Bakanlığı Müsteşarı’nın da bilgisi olmadığı yönünde mesaj geldiğini söyledi.

Özdenefe, “Talebimizi yazılı olarak Cumhuriyet Meclisi’ne yaptık” görüşünü paylaştı.

Özdenefe sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasını şöyle tamamladı:

“10 Temmuz 2019 tarihinde iki ülke eğitim bakanlarının imza koyduğu protokolün içeriği hakkında bilgi sahibi olduktan sonra gerekli değerlendirmeyi yapacak, halkımızı da bilgilendireceğiz.

Böylesi anlaşmaların çok daha şeffaf olması gerektiğini, ayrıca ,hem Meclis, hem de halkımızla paylaşılmasının ve değerlendirmelerin titizlikle yapılmasının ileride sorunlar yaşanmaması adına önem arz ettiğini özellikle belirtmek isterim.”

Çavuşoğlu: "Onaylansın açıklayacağız"

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, YENİDÜZEN'in gündeme taşıdığı ‘Eğitim Kalitesinin Yükseltilmesine Yönelik İşbirliği Mutabakat Zaptı’nı yorumladı “Mutabakat zaptının onaylanmasını bekliyoruz. Onaylandıktan sonra içeriği açıklayacağız” dedi. Çavuşoğlu bu açıklama dışında içerikle ilgili bilgi vermekten kaçındı.

Özyiğit: “Koordinatör atamak ne demek?”

Eski Eğitim Bakanı, TDP Genel Başkanı, Milletvekili Cemal Özyiğit, İlahiyat Koleji ile ilgili gelişmelerin endişe verici olduğunu söyleyerek, “Koordinatör atamak ne demek? Okulların kuruluş sistemi belli… Okulları okul müdürü yönetir” dedi.

Özyiğit, “Bizden ısrarla reddedilmesi istendi, reddettik” diyerek, “Şimdi kulağı tersten göstermek gibi bir şey. Yarın çıkıp, İlahiyatı devretmedik diyebilirler. Peki koordinatör kimin temsilcisi? Devretme nasıl olur? Binayı alıp bir yere göndermeyecekler. KKTC’deki makamlarının ve atama sisteminin by-pass edilmesi, bir çeşit devredilmedir” şeklinde konuştu.

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile TC Milli Eğitim Bakanlığı Arasında Eğitim Kalitesinin Yükseltilmesine Yönelik İşbirliği Mutabakat Zaptı” imzalanmış, içeriği açıklanmamıştı.

KKTC adına Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve TC adına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un önce hafta imza koyduğu protokolün içeriğinin tümüyle Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne yönelik olduğu öğrenilmişti.

Yeni protokolde, Hala Sultan İlahiyat Koleji için “ihtiyaç duyulan alanlarda koordinasyonun sağlanması bağlamında okul idaresi ile işbirliğinde çalışacak koordinatörler görevlendirilmesi” yer alıyordu.

İlahiyat Koleji’nin “Kolej programı yanında aynı çatı altında İlahiyat Anadolu Lisesi'ne de açılması” protokole yansıdı. “Kolej”in “İlahiyat Anadolu Lisesi Programı”na dönüşmesi ve kolej sınavının devre dışı bırakılması da protokole dair iddialar arasında öne çıkıyordu.

Sendikalar tepkili: Koordinatör ataması yasal değil

İlahiyat Koleji ile ilgili gelişmeler, sendikalardan da tepki topladı.

YENİDÜZEN’e konuşan KTÖS Başkanı Emel Tel, “Eğitim Bakanı, Türkiye ile eğitim alanında imzaladığı mutabakat metninin içeriğini açıklasın” dedi, bu konuda baskı uygulayacaklarını aktardı.

Tel, “Bakan, mutabakat imzaladığını söylemişti. Ülkeye döneyim, görüşürüm diye açıklama yapmıştı. Hala açıklama yok” şeklinde konuştu.

Öte yandan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ise yasada ‘koordinatör’ kadrosu olmadığını ifade ederek, İlahiyat Koleji’nin bakanlığa bağlı bir okul olduğunu, bakanlığın da tüzük ve yasalara uyması gerektiğini kaydetti.

Türkiye ile paralel eğitim sistemin oluşturulmaması için mücadele ettiklerini ifade eden Eylem, tam tersine imzalanan mutabakatla bu paralelliğin daha da artırıldığını, bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu:

Onaylandıktan sonra içeriği açıklayacağız

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, gazetenin manşetini görmediğini, yurtdışından bugün döneceğini belirterek, “Mutabakat zaptının onaylanmasını bekliyoruz. Onaylandıktan sonra içeriği açıklayacağız” dedi.

Çavuşoğlu, adaya gelmesinin ardından soruları cevaplamaya da hazır olduğunu aktardı.

Eski Eğitim Bakanı, TDP Genel Başkanı, Milletvekili Cemal Özyiğit:

Koordinatör kimin temsilcisi? Bu da bir çeşit devredilme

Eski Eğitim Bakanı, TDP Genel Başkanı, Milletvekili Cemal Özyiğit, İlahiyat Koleji ile ilgili gelişmelerin endişe verici olduğunu söyledi, “Koordinatör atamak ne demek? Okulların kuruluş sistemi belli. Okulları okul müdürü yönetir” dedi.

Özyiğit, “Bizden ısrarla reddedilmesi istendi, reddettik” diyerek, “Şimdi kulağı tersten göstermek gibi bir şey. Yarın çıkıp, İlahiyatı devretmedik diyebilirler. Peki koordinatör kimin temsilcisi? Devretme nasıl olur? Binayı alıp bir yere göndermeyecekler. KKTC’deki makamlarının ve atama sisteminin by-pass edilmesi, bir çeşit devredilmedir” şeklinde konuştu.

Hükümet ortaklarına da seslenen Özyiğit, mutabakat zaptının içeriğinin açıklanmasını istedi.

“Laik eğitim sistemine dahil etmek istediğimiz çalışmalar ters yüz edilecek”

Özyiğit, okulla ilgili yaşanan bazı gelişmelere de değinerek, “Okul müdürünün görevlendirme olarak Mersin’de eğitim ataşesi olarak atandı. Bu arkadaş göreve dönüyor mu, dönmüyor mu? Bu önemli. Haspolat Meslek Lisesi Müdürü olup da görevlendirme ile okulda müdürlük yapan Ali Yaman, Genel Ortaöğretim Dairesi’ne müdür olarak atandı. Bu atama da manidar…” şeklinde konuştu.

Özyiğit, mutabakat zaptını talep edeceğini, içeriğinin topluma açıklanması gerektiğini belirtti.

2019-2020 yılı için Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin Anadolu İmam Hatip Lisesi gibi işlem görecek yeni bir programla eğitim görecek olmasının da endişe verici olduğunu kaydeden Özyiğit, “Bizim başlattığımız, laik eğitim sistemine dahil etmek istediğimiz çalışmalar ters yüz edilecek” dedi.

“Kuruluş aşaması tartışmalı”

Hala Sultan Koleji’nin kuruluş aşamasından itibaren bir tartışma konusu olduğunu ifade eden Özyiğit, bakan olduğu dönem öncesinde okulda yılbaşı kutlamasına yönelik bazı sıkıntılar yaşandığını hatırlatarak, kutlamalara karşı çıkan 6 öğretmenin Türkiye’ye geri çağrıldığını, buradaki öğretmenlerden atama yapıldığını belirtti.

Göreve gelmesinin ardından okulun müfredatı, orada neler yapıldığına dair denetim yaparak, çalıştıklarını kaydeden Özyiğit, İlahiyat Koleji’nin ihtiyacı olan öğretmenlerin de ülkemizde yetiştiğini söyledi.

Özyiğit, koleje Türkiye’den öğretmen gelmesine gerek olmadığını dile getirdi.

Ayrıca Özyiğit, okulun ortaokul bölümüne kolejlere giriş sınavı kapsamında alınan öğrenciler dışında, lise bölümü için de başvuruya dayalı alımlar yapıldığını aktardı.

SENDİKALAR NE DÜŞÜNÜYOR?

KTÖS Başkanı Emel Tel:

Bakan, neye imza attığını açıklasın

KTÖS Başkanı Emel Tel, “ Eğitim Bakanı, Türkiye ile eğitim alanında imzaladığı mutabakat metninin içeriğini açıklasın” dedi, bu konuda baskı uygulayacaklarını aktardı.

Tel, “Bakan, mutabakat imzaladığını söylemişti. Ülkeye döneyim, görüşürüm diye açıklama yapmıştı. Hala açıklama yok” şeklinde konuştu.

Yasalara göre koordinatör atanmasının söz konusu olmayacağına da işaret eden Tel,

İlahiyat Koleji’nin anayasa aykırı şekilde eğitim verdiğini, okulla ilgili geçtiğimiz yıllarda da birçok sorun yaşandığını kaydetti.

Tel, daha önce de Türkiye’den gelen öğretmenlerin bakanlıkta görev yaptığını, bazı eylemler yaşandığını hatırlatarak, “Şu anda daha da ayyuka çıkmış şekilde koordinatör atanacağı söyleniyor. Bu kabul edilemez” şeklinde konuştu.

Yaz ayları boyunca camilerde kuran kurslarının devam ettiğine de dikkat çeken Tel, bunların kamusal eğitim dışında yasal olmayan şekilde devam ettiğini vurguladı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem:

Yasada ‘koordinatör’ kadrosu yok

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, Eylem, yasada ‘koordinatör’ kadrosu olmadığını ifade ederek, İlahiyat Koleji’nin bakanlığa bağlı bir okul olduğunu, bakanlığın da tüzük ve yasalara uyması gerektiğini kaydetti.

Türkiye ile paralel eğitim sistemin oluşturulmaması için mücadele ettiklerini ifade eden Eylem, tam tersine imzalanan mutabakatla bu paralelliğin daha da artırıldığını, bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bakanlık müsteşarı ile mutabakat zaptının içeriği ile ilgili dün yaptığı görüşmede net bir bilgi alamadığını da ifade eden Eylem, bakanlığı eleştirdi, “Eğitimle ilgili mutabakat zaptı imzalandı. İçerikle ilgili sendikalarla görüşme yapılmadı” şeklinde konuştu.

Eylem, İlahiyat Koleji’nde geçtiğimiz yıl ‘koordinatör’ adı altında muavin görevlendirilmesiyle ilgili okulda görev yapan öğretmenlerin eylem yaptığını hatırlatan Selma Eylem, “Geçen yıl, meslek öğretmenlerini koordine etmesi için görevlendirme yapılmak istenmişti. Eylemler oldu, yılsonu geldi, konu o şekilde kaldı. Bu yıl bunu resmileştirmeye çalışıyor olabilirler” dedi.

“Mutabakat Zaptı”nda ne var?

YENİDÜZEN Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı’nın kaleminden YENİDÜZEN’in gündeme getirdiği “KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile TC Milli Eğitim Bakanlığı Arasında Eğitim Kalitesinin Yükseltilmesine Yönelik İşbirliği Mutabakat Zaptı”nın odağında “İlahiyat Koleji” var.

“Mutabakat Zaptı’ndan şu ifadeler dikkat çekiyor: “Hala Sultan İlahiyat Koleji'ndeki öğretmen, idareci ve diğer tüm görevliler KKTC mevzuatlarına göre atanır ve görev yaparlar. Ancak, okulda bulunan tüm alanları dikkate alan bir anlayışla ihtiyaç duyulan alanlarda koordinasyonun sağlanması bağlamında okul idaresi ile işbirliğinde çalışacak koordinatörler görevlendirilir.”

Mutabakat Zaptı’na göre İlahiyat Koleji'nde sürdürülen Kolej programı yanında “İlahiyat Anadolu Lisesi” programı da devreye girecek.