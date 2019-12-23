Meclis'ten çocuklara çanta armağanı

Cumhuriyet Meclisi, yeni yıl öncesi Gazimağusa’da bulunan bazı okullara ihtiyaç sahibi çocuklara verilmek üzere okul çantası armağan etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, çantalar, bölgede bulunan okul müdürlerine Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ın eşi Rana Uluçay tarafından teslim edildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rana Uluçay, Cumhuriyet Meclisi’nin sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde ihtiyaç duyan öğrencilere verilmek üzere çantaların teslim edildiğini belirterek, ilerleyen süreçlerde de bu tür katkıların süreceğini söyledi.