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Mecliste yoğun gündem

Mecliste yoğun gündem

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın sabah saat 10.00’da toplanacak.

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın sabah saat 10.00’da toplanacak.

Genel Kurul gündeminde, Araştırma, Geliştirme  ve Tasarım  Faaliyetlerinin Desteklenmesi   Yasa   Tasarısı, Sayıştay Komitesinin;  Birleştirilmiş Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2014 Mali Yılı Kesin Hesaplarının Denetimine İlişkin Sayıştay Denetim Raporu ile Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2015 Mali Yılı Kesin Hesaplarının Denetimine İlişkin Sayıştay Denetim Raporu, Kurumlar Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı bulunuyor.

 

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