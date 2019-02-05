Mecliste 'tasarruf' konuşuluyor

Ayşe GÜLER

Meclis Genel Kurulu’nda gündem dışı konuşmalar yapılıyor, ‘tasarruf’ tartışılıyor.

Tatar: Fonda biriken paranın özel sektörde kullanılması doğru mu?

Meclis Genel Kurulu, saat 10.40’a toplandı.

İlk sözü UBP Genel Başkanı, Milletvekili Ersin Tatar, 62. madde kapsamında söz aldı, ‘hükümetin ekonomik tasarruf tedbirleri’ ile ilgili söz aldı.

Tatar, bazı bütçe ödeneklerinde yüzde 10 tasarrufa gidileceğine ilişkin Resmi Gazete’de yer alan Bakanlar Kurulu kararlarına değindi, bunların ne olduğunu sordu.

Meclis’te sabaha kadar bütçenin konuşulduğunu ifade eden Tatar, “Şimdi ne oldu da böyle bir karar alındı?” dedi.

Tatar, tasarruf tedbirlerinin ‘kriz’ ortamında alındığını söyleyerek, alınan kararın ‘amatörce’ olduğunu savundu.

Yabancılardan kesilen ihtiyat sandığı yatırımlarının bir fonda biriktiğini hatırlatan Tatar, Çalışma Bakanı Zeki Çeler’in özel sektörde toplu iş sözleşmeleri ve sendikalaşma adı altında çalışanlara ek maaş desteği vereceğini belirtti.

Tatar, fonda biriken paranın özel sektörde kullanılmasının doğru olup, olmadığını da sordu.

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ise, 62. madde kapsamında söz alan Tatar’ın konuşmalarının ardından UBP’li vekillerin yerinden söz almasının doğru olup olmadığı sordu, itiraz etti.

Tatar ise “Bir şey değil, ne güzel konuşuyoruz burada. Bu fırsatı başka nerede bulacağız?” dedi.

Nami: “Bütçe açığını kapatmak için çeşitli çalışmalar var”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, tasarruf yapılacağının Maliye Bakanı tarafından açıklandığını hatırlattı.

Nami, bütçe açığını kapatmak için çeşitli çalışmalar olduğunu, doğrudan gelir desteği ve maaşların bu kesintilerin dışında olduğunu kaydederek, Bakanlar Kurulu’na sunulan önergenin de kabul edildiğini belirtti.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu ile El-Sen arasında yeni bir sözleşme imzalandığını, bazı çalışanların ek hak yaratacak düzenlemeler yapıldığını söyleyen Nami, bu noktada ‘yetki aşımının’ söz konusu olmadığını da dile getirdi.

Çeler: “Emek sömürüsünün devamı için ana muhalefet partisi başkanındandestek isteyenler var”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ise ek maaş desteği ile ilgili proje üzerinde 4 aydır çalıştıklarını belirtti.

Çeler, özel sektördeki bazı işveren kesimlerinin çalışanların 750 TL almasından öte, bazılarının emek sömürüne devam etmeleri için ana muhalefet partisi başkanından destek istediğini belirtti.

Çalışmanın bir zorunluluk olmadığını dile getire Çeler, uygulamanın detaylarını paylaştı.

Çeler, bu çalışma ile ilgili Başsavcılık görüşü alındığını kaydetti.

Teşviklerin dünyanın hiçbir yerinde ömürlük olmadığını belirten Çeler, bu konudaki örneklerle ilgili bilgi verdi.