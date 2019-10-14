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Meclis’te şehitler için saygı duruşu

Meclis’te şehitler için saygı duruşu

Meclis Genel Kurulu’na Başkanlık eden Zorlu Töre’nin çağrısı ile TC’nin "Barış Pınarı Harekatı"nda ve "20 Temmuz Barış Harekatı"nda şehit düşenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

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Meclis Genel Kurulu’na Başkanlık eden Zorlu Töre’nin çağrısı ile TC’nin "Barış Pınarı Harekatı"nda ve "20 Temmuz Barış Harekatı"nda şehit düşenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, saat 11:30 sıralarında toplandı.

 

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