Meclis’te şehitler için saygı duruşu

Meclis Genel Kurulu’na Başkanlık eden Zorlu Töre’nin çağrısı ile TC’nin "Barış Pınarı Harekatı"nda ve "20 Temmuz Barış Harekatı"nda şehit düşenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, saat 11:30 sıralarında toplandı.