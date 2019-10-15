Meclis’te ‘ortak deklarasyon’ krizi

Meltem SONAY

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu ‘ortak deklarasyon’ tartışması ile başladı.

Meclis’e Başkanlık eden Zorlu Töre 4 siyasi parti tarafından imzalanan ortak deklarasyonu okuması Genel Kurul’da tartışmalara neden oldu.

Deklarasyona imza koymayan CTP ve TDP, ‘ortak olmayan’ deklarasyonun Başkanlık Kürsüsünden okunmasına itiraz etti, sesler yükseldi.

Başbakan Yardımcısı, HP Genel Başkanı Kudret Özersay ‘İç Tüzüğe göre okunmaması gerekiyorsa okunmasın’ derken, Zorlu Töre tüm itirazlara rağmen deklarasyonu ‘Meclis Deklarasyonu gibi’ okudu.

CTP ve TDP Meclis Genel Kurulu’nu terk etti.

Denktaş: “Deklarasyonun okunması büyük hata oldu”

Mecliste söz alan DP Milletvekili Serdar Denktaş, özetle şunları söyledi; “Ben bu deklarasyona imza koyanlardanım ama Bugün 4 partinin deklarasyonunu, ‘Meclis Deklarasyonu’ gibi okumaz çok büyük hata oldu. Bizi tüm kamuoyu onunda rezil rüsva etti. 4 partinin deklarasyonu Meclis Başkanlık Kürsüsünden okunmaz. Mavi Salonda gider okurduk. İç Tüzüğe göre bu okunamazdı ama okundu. Kaş yapalım derken göz çıkardık.

İmza koymayan partiler oldu- bittiye getirilmiş hissettiler. Metnin üzerinde çalışılmadı. Sen bize bir şey getirdin gösterdin, olur buna itirazımız yok dedik. Sonra?.

Meclis’in içerisinde bomba atıyorsunuz. Bu Meclis Kıbrıs Türk Halkı’nı temsil eder. Lütfen bir yolunu bulalım. 6 partinin altına imza koyacağı bir metin olsun, değilse isterseniz 4 parti gidelim Mavi Salon’da okuyalım. Ve hatta mümkünse Cumhurbaşkanı’nın da altında imzası olsun…”

Arıklı: Tüm partilerin metne onayı vardı

Denktaş’ın ardından söz alan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı şunları ifade etti; “Az önce yaşanan manzaranın özellikle Türkiye medyasına yanlış aktarılamaması için bir şeyleri açıklığa kavuşturmamız gerekiyor. Dün tüm partilerin metne onayı vardı, CTP ve TDP belki birkaç kelime değiştirebiliriz dedi. CTP ve TDP kendi deklarasyonunu yazacağını belirtti. Tüm partiler Türkiye’nin operasyonuna tam destek verdiğini dünkü toplantıda da belirtildi.”

Çeler: Harekata karşı olduğumuza ilişkin bir algı yaratmanız kabul edilebilir değildir

TDP Milletvekili Zeki Çeler şunları kaydetti; “Harekata saygı duyduğumuzu, desteklediğimizi bugün yapacağımız basın toplantısında da belirteceğiz. Artık sükûnetin sağlanması gerektiğini, bir birimizin hassasiyetlerini de gözeterek bazı kelimelerin de yeniden üzerinden geçeriz diye konuştuk ama UBP’nin dün akşamki toplantısının ardından yeniden ‘Akıncı’yı kınarız’ açıklamaları ile durum değişti.

Dün kararlarınıza saygı duyduk ama bir Cumhurbaşkanı çıkıp bir kez daha açıklama yapıp durumu netleştirir, biz de ortak bir açıklama için bütünlüğü sağlayalım diyorsak, ona göre davranmalıyız. Bizimle ilgili bu harekata karşı olduğumuza ilişkin bir algı yaratmanız kabul edilebilir değildir. Cumhurbaşkanımızla ilgili de bu yaratmaya çalıştığınız algı doğru değil.

Erhürman: Toplumda birlikten, cepheleşmeyelim derken, bunu bu hale mi getirdik?..

Mecliste söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise tepkisini şu şekilde dile getirdi; “Son derece üzgünüm. Dün nasıl başladı, bugün hangi noktadayız… Dün ben Kürsüden CTP’nin de bir çalışması olduğunu söylemiştim. Dün gece itibarıyla UBP Parti Meclisi toplandı. Biz de bugün ortak çalışma yapılacağı için açıklama yapmadık. Bekledik bu ortak açıklama yapılsın, ortaya çıksın.

Bugün sabah TDP’den arkadaşlarımız dün akşamki UBP’nin açıklamalarını ardından sonra böyle bir deklarasyona imza koymalarının güç olduğunu söyledi. Sabah 9’dan beri buradayız. 3 saattir UBP Milletvekilleri ile birlikte oturuyoruz içeride. Hiçbir şekilde bilgi dahi verilmeden buradan 4 partinin deklarasyonu okunmaya çalışılıyor.

Meclis’te herkesin ortak iradesini ortaya koyan metinler okunur, bu metinde de uzlaşı var, buna yönelik çalışma yapılacaktı.

Bu Meclis bu iradeyi oluşturabilirdi, hiçbir sorun yoktu ortada. Meclis İç Tüzüğü’nde engel yoksa, bundan böyle gelelim kendi politik görüşlerimizi Meclis Başkanı’na okutalım. Böyle bir şey olamayacağı tartışma konusu bile değildir. Hepimizi aklı selime davet ediyorum. Bu hareketin en kısa sürede, en az kayıpla kapanması, tamamlanması, başarıya ulaşması konusunda farklı düşünen yoktur diye düşünüyorum.

Sabahtan beri birlikte oturup bu sorunu birlikte aşabileceğimizi konuşuyoruz. Geri çekip ortak deklarasyon çalışalım düşüncesindeyseniz yapalım, değilseniz, TDP de yazacakmış, biz de kendi açıklamamamızı yaparız.

Dün gece bir açıklama yapılacaksaydı CTP’nin, TDP’nin, HP’nin DP’nin, YDP’nin başı kel mi? Toplumda birlikten, cepheleşmeyelim derken, bunu bu hale mi getirdik?..

En azından biri bize zahmet edip okuyacağız deseydi de hiç olmazsa bugün burada yaşananı yaşamasaydık.”

Özersay: Zorla okumaya devam etmenizi doğru bulmuyorum

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, “Bu memleketin harcadığı enerjiye ve zamana yazıktır. İçerik itibarıyla burada bir konsensüsa varıldı, bu ortaya çıkarılabilirdi. Birlikte konuştuğumuz şeyi, birlikte söyleyemedik.

Biz başka siyasi parti herhangi bir zamanda farklı görüşler ortaya koyabilir. Orada aldığı karar kendisini bağlar, bu ortak metin üzerine, ki biz de bütününe katılmıyoruz, bu metinde yer almamayı gerektirmezdi.

Beni rahatsız eden, bunu okumaya yeltenmiş olabilirsiniz ama onun altında imzası olan ben ‘Lütfen İç Tüzük’te yeri yoksa okumayın, imzası olan Serdar Denktaş gitmeye çalışırken, okumaya devam etmenizi doğru bulmuyorum. Konsensüsle hareket etmeye çalışıyoruz. Bu ülke bizden hizmet bekliyor. Üzerinde uzlaştığımız iki cümleyi söyleyemiyorsak hakikaten Rumlarla nasıl anlaşacağız diye de insanlar bizi ekleştiriyor.”

Tatar: Ben tepkisiz asla kalamazdım.

Başbakan Ersin Tatar, “İlk andan itibaren Parti Meclisini toplamam istendi. UBP’nin Parti Meclisi kararını burayla alakası yok. Ben söyledim ilk dün, bir komite kurulsun, bir metin dün oluşturulsun. Milletvekili arkadaşımdan öğrendiğim Divan’a sorulduğu ve okunabileceğinin söylendiği yönünde.

Eğer gerçekten bir hata olmuşsa, biz orada da değiliz ama okundu. Bilahare o iki parti de imza atarsa yine okunur. TDP Kanadı, UBP PM toplantısında Sayın Akıncı’ya yönelik istemedikleri birkaç cümle nedeniyle imza atmadı.

Bu memlekette bir olay yaşandı, tekrar açıklama yapıldı şu, bu… Olan oldu. Günün sonunda zararı biz gördük. Bu olayın müsebbibi biz değiliz. Ben tepkisiz asla kalamazdım. Demokratik anlayış bunu gerektirirdi. Biz kendi partimizin duygularını açıklamak durumundaydık.

Sayın Akıncı da gelse de bu ortak metine imza atsa da toplumsal bütünlük sağlansa söylemine de ben söyleyecek şey bulamam. Esas ayrıştırmayı, kutuplaşmayı Cumhurbaşkanı yaptı.”

TATAR- ANGOLEMLİ TARTIŞMASI!

Angolemli: İşin gücün kavga çıkartmak!.. Senden başbakan olmaz. Bütünleşmeyi sağlaman lazım. Bir seçim uğruna bu senin yaptıkların yapılmaz. Sen bölüyorsun bizi…

Ersin Tatar: Esas o açıklamayı yapan seçim uğruna yapmıştır. CTP’nin oyları uğruna yapmıştır. Esas bu ayrıştırmayı… KKTC’nin böyle bir olaya ihtiyacı yoktur.”

CTP Genel Başkanı Erhürman: “Sorun farklı fikirler olması değil, bu sürecin yanlış yönetilmesidir”

Erhürman yeniden kürsüye gelerek herkesi sükûnete davet etti. Başbakan’ın ‘CTP her nedense TDP ile hareket etti’ ifadelerine açıklık getirmek istediğini belirten Erhürman, bir parti dışarıda kaldı, iki parti dışarıda kaldı durumu olmaması, bütünlük sağlanması ve ortak deklarasyon için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Erhürman, 4 partinin imzalandığı metnin habersiz okunmasını yeniden eleştirdi, bunun bir hata olduğunu altını çizdi.

Erhürman’ın açıklaması şöyle:

“Bizim de tabanımızın bir sürü sesi var. Tabanımızdan ses çıksa da Meclis ‘in iradesini ne kadar önemsediğimizi, bütünlüğü sağlamayı ne kadar önemsediğimi sadece biz değil herkes söylüyor.

Biz kendi meselelerimiz varsa, kendimiz çözeriz. CTP’nin adının kullanılmasına izin vermem. Bunun üzerinden siyaset yapılmaya başlanırsa tekrar, nereye gideceği de belli olmaz. CTP’nin bugün yapacağı açıklama ile de görüşleri ortaya çıkacaktır. Sorun farklı fikirler olması değil, bu sürecin yanlış yönetilmesidir.”

UBP Milletvekili Özdemir Berova: “CTP bizi TDP’yi ikna etmeye yönlendirdi”

UBP Milletvekili Özdemir Berova, bugün verilmesi istenen mesaj yerine şu anda bunların konuşulmasından büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Mesajı direk verebilmek için ‘bir paragraflık’ bir içerik hazırlandığını ifade eden Berova, bu bağlamda UBP Parti Meclisi’nin dün akşam aldığı ve parti görüşünü içeren kararların Meclis’te tartışma konusu yapılmasını da eleştirdi.

Zorlu Töre’nin okuduğu metin üzerinde uzlaşı sağlanmasına karşın bazı milletvekillerinin bu metni partilerine götürmek istediklerini söyleyen Berova, metnin bugün polemik konusu yapılmasından duyduğu üzüntüyü de belirtti.

TDP’nin metnin içeriği her ne olursa olsun metne katkı vermeyeceği bilgisi aldıklarını söyleyen Berova, “CTP de bizi TDP’yi ikna etmeye yönlendirdi, böyle bir şey ortak bir deklarasyon olmayacağı için” dedi.

4 partinin imzası ile okunup okunamayacağını Meclis’in teknik elemanlarına sorduklarını söyleyen Berova, bu metni okutacaklarını diğer partilere söylemediklerini de doğruladı.

Zorlu Töre’nin metni ‘zorla ve kendi iradesi’ ile okumadığını savunan Berova, Meclis elemanlarına sorulduğunu söyledi.

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli: “Herkes anladı ki siz linç peşindesiniz, bir seçim uğruna toplum bölünmez”

Ülkenin Başbakanı’nın ikide birde seçilmiş Cumhurbaşkanı’nı ‘tanımadığını ve kınadığını’ söylemesini eleştiren TDP Milletvekili Angolemli, Serdar Denktaş’ın ‘Cumhurbaşkanı’nın da katılımı ile karar’ önerisinin atlanmaması gerektiğini de söyledi.

Angolemli’nin açıklamaları şöyle:

“Herkes anladı ki siz linç peşindesiniz. Burada söz konusu olan Kıbrıs Türk Toplumu’nun geleceğidir, birlikteliğidir. Önemli olan savaşmadan barışa ulaşmaktır. Sayın Akıncı’nın da anlatmak istediği buydu. Baktı ki yanlış anlaşıldı bir açıklama daha yaparak duruma netlik getirdi.

Ama seçimler yaklaştı ya… Bir seçim uğruna toplum bölünmez. Başka konu olsa yerden göğe hak vereyim size. Siz okuduğunuzu anlamadınız. Toplum ikiye bölünüyor…

TC’nin başlattığı harekâtın yanındayız, sonuna kadar da destek veriyoruz.”

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