Meclis’te, KTHY raporu konuşuldu

Taçoy: “Yanlış yönetim, yanlış anlayış”

Konu hakkında ilk sözü alan Bağımsız Milletvekili Hasan Taçoy, KTHY’nin hisselerinin devredildiği döneme kadar olan süreç hakkında bilgi verdi.

Ercan Havalimanı’nın özelleştirilmesi konusuna değinen Taçoy, CAS’ın kuruluşu ve kuruluş için atılan imzaların başka bir hakkı doğurabilecek noktada olmaması gerektiğini söyledi.

KTHY’de yapılan yönetim hatalarına da dikkat çeken Taçoy, raporda eksiklikler bulunduğunu savundu.

Taçoy konuşmasında kar-zarar bilançosu hakkında da bilgiler vererek, yanlış yönetim, yanlış anlayışın bu şirketi batırdığını ileri sürdü.

Soyer: “Rapor objektif hazırlanmadı”

CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer, KTHY’nin tasfiye edilmesine yönelik hazırlanan raporların önemine işaret ederek, raporun tarihi gerçeklerin ortaya çıkarılması adına önemli olduğunu vurguladı.

Zorlu Töre başkanlığında hazırlanan raporu eleştiren Soyer, raporun objektif olarak hazırlanmadığını ileri sürdü.

Uçuşların durdurulmasına en büyük faktörün 12 milyon 600 bin dolarlık borç olarak gösterildiğini ifade eden Soyer, Türk Hava Yolları ile mahsuplaşmanın da önemsizmiş gibi gösterilmeye çalışıldığını söyledi.

Eğer mahsuplaşma yapılmış olsaydı borcun yarıya düşeceğini ifade eden Soyer, bugün hala uçak parçalarının ödenmediğini ileri sürdü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner de, KTHY’nin batması konusunda en fazla sıkıntı yaşayan kişilerden biri olduğuna işaret ederek, KTHY’nin batmasındaki en büyük sebebin dünyadaki havacılık sektörünün doğru okunamaması olduğunu savundu.

KTHY’nin batırılmasının nedenlerine de değinen Saner, bunların istihdam politikaları, satış ücretleri ve rezervasyon sistemleri, hatalı uçak ve filo seçimi, seyahat acenteleri ile yapılan yanlış anlaşmalar olduğunu kaydetti.



Saner: “Hatalı uçak ve filo seçimi”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner de, KTHY’nin batması konusunda en fazla sıkıntı yaşayan kişilerden biri olduğuna işaret ederek, KTHY’nin batmasındaki en büyük sebebin dünyadaki havacılık sektörünün doğru okunamaması olduğunu savundu.

KTHY’nin batırılmasının nedenlerine de değinen Saner, bunların istihdam politikaları, satış ücretleri ve rezervasyon sistemleri, hatalı uçak ve filo seçimi, seyahat acenteleri ile yapılan yanlış anlaşmalar olduğunu kaydetti.

Tatar: “KTHY’nin, THY’den ayrılması, tarihi bir hata”

UBP Milletvekili Ersin Tatar da, rapor konusunun abartılı şekilde gündeme getirildiğini ileri sürerek, milletvekillerinin konuyu sonuçlandırmak adına ne kadar çalıştıklarının ortada olduğunu söyledi.

Yapılanların gizlenmesi, saklanması gibi bir durumun olmadığına işaret eden Tatar, KTHY’nin, THY’den ayrılması, tarihi bir hata olarak değerlendirdi. Tatar, bu ayrılığın havayolunda sonun başlangıcı olduğunu ileri sürdü.

Derya: “Yaşam şansı tanınmadı”

CTP Milletvekili Doğuş Derya da, şirketin, 2004 yılında yapılan bir hesap düzenlemesi haricinde hiçbir dönem kar etmediğini savundu.

Derya, KTHY’nin Kıbrıs Türküne devredilmesi kararının çok yerinde olduğunu, ancak Türkiye’de giderek güçlenen farklı oluşumların müdahalesiyle KTHY’ye yaşam şansı tanınmadığını iddia etti.

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de, “iki suçlu partinin yaptığı araştırmanın” inandırıcı olmadığını belirterek, araştırmanın sağlıklı olmadığı için sonuçlandırılamadığını kaydetti.

Araştırmanın sonuçlandırılamayacağını savunan Angolemli, KTHY’nin batırılmasında suçlu olan iki partinin süreci enine boyuna inceleyemediğini savundu.

Sorumluların hesap vermesini isteyen Angolemli, sorumluları gerçekleri ortaya koyacak beyanat vermeye davet etti.

Angolemli: “Araştırma sağlıklı değil”

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de, “iki suçlu partinin yaptığı araştırmanın” inandırıcı olmadığını belirterek, araştırmanın sağlıklı olmadığı için sonuçlandırılamadığını kaydetti.

Araştırmanın sonuçlandırılamayacağını savunan Angolemli, KTHY’nin batırılmasında suçlu olan iki partinin süreci enine boyuna inceleyemediğini savundu.

Sorumluların hesap vermesini isteyen Angolemli, sorumluları gerçekleri ortaya koyacak beyanat vermeye davet etti.

Albayrak: “Eksik, araştırmadan yoksun ve iyi okunmamış”

CTP Milletvekili Arif Albayrak da, KTHY konusunda ellerine iki rapor geldiğini anımsatarak, Zorlu Töre başkanlığında hazırlanan raporu eleştirerek, raporu; “eksik, araştırmadan yoksun ve iyi okunmamış” olarak nitelendirdi.

Kendileri tarafından hazırlanan raporun daha iyi olduğuna inanç belirten Albayrak, “devleti ciddi zarara uğratan biri varsa boynunun altında kalması gerektiğini” söyledi. Albayrak, “mahsuplaşma konusunda gösterilen ciddiyetsizliğe” değindi.

Töre: “Çok fazla mesai harcandı”

Komite başkanı ve UBP Milletvekili Zorlu Töre de, komitede çok fazla mesai harcandığını, çok ciddi çalışmalar yapıldığını belirterek, kasıtlı olarak bir dönemi suçlama gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurguladı.

Şirketin yıllar içinde şu ya da bu şekilde zarara uğratıldığını ifade eden Töre, bir önceki raporun bilançolarında sıkıntılar olduğunu, şimdiki raporda ise kar-zarar bilançolarının eksiksiz yer aldığını söyledi. Töre, raporda objektif bir bakış açısı sergilediklerini kaydetti.

“Töre’ye eleştiri”

CTP Genel Başkanı ve Milletvekili Tufan Erhürman da, tablonun çok net olduğunu ifade ederek, Ersin Tatar’a hiçbir şekilde sahtekar demediğini söyledi.

Tatar’ın “KTHY konusunda damping yapıldı, irade göstermemiz, hepimizin istifa etmesi gerekirdi” dediğini anımsatarak, raporun herhangi bir yerinde buna yer verilmemesini eleştirdi.

Raporda “damping” kelimesinin kullanılmadığını vurgulayan Erhürman, rapordaki eksiklikler konusunda, komite başkanı Zorlu Töre’yi eleştirdi. Konuşmaların ardından Cumhuriyet Meclisi görüşmelerini tamamladı.

Meclis Başkan Yardımcısı Hüseyin Avkıran Alanlı meclis oturumunu kapatmasının ardından, raporun görüşülmesi sırasında CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe’nin rapora şerh görüşünün eklenmesi isteminin Başkanlık Divanı tarafından uygun bulunduğunu belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu 20 Şubat Pazartesi günü saat 10.00’da toplanacak.