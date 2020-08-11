Meclis’te istihdam gerginliği

Meclis’te Milletvekili Erkut Şahali’nin konuşması sırasında gerilim yaşandı. Şahali, hükümetin halkın geleceğinden çaldığını söyledi. UBP-HP Hükümeti’nin adaletsiz istihdamlar ile ülkenin geleceğinden çaldığını belirten Şahali, “Bizim üzerinde durduğumuz adaletsiz istihdamlardır, bu pişkinliği kabul etmek mümkün değildir” dedi.

Milletvekili Doğuş Derya’nın “Maliye Bakanı Amcaoğlu’nun akrabası da istihdam edildiği iddiası var, buna yanıt vermelidir” sözleri üzerine Meclis’te tansiyon yükseldi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’la ilgili iddialar da gündeme geldi, Baybars, “herhangi bir akrabasının istihdam edilmediğini” söylerken, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu bu yönde bir açıklama yapmadı.

Şahali şunları söyledi:

“Ne olur ülkeye kıymayınız. Örgütlerinizi, partililerinizi memnun edeceksiniz diye bunu yapmaya hakkınız yoktur. Ne olur durunuz, artık bu ülkenin geleceğinden çalmayınız. UBP’ye zaten güvenmiyorduk, HP’yi de yaşayarak gördük. Adaletsiz olarak istihdam edilen bir yurttaşın Bakanın akrabası olması da gayri adil istihdamdır. Sayın Maliye bakanı, size en yakın kişilerin çocuklarının istihdam edilmesi adil anlayışa girmiyor.”

Şahali, İçişleri Bakanı’nın açıklaması sonrasında “adaletsiz istihdamlara yönelik vehamet ortadan kalkmamıştır” diye konuştu, siyasi ahlağın zorlandığını söyledi.

“Hükümet garı-adil istihdamı yoktur iddiasına sahip mi” diye soran CTP Mağusa Milletvekili Şahali, “Adalet dışı istihdamların net olduğunu, belgelendiğini” de söyledi.

“Adalet dışı istihdam yapma cürretini nerede buluyorsunuz? Bunu yaparken vicdanınız hiç mi sızlamıyor?” diye soran Erkut Şahali, Dışişleri Bakanlığı’na alınan “protokol memuru” için yapılan “bir saatlik münhal-mülakat” ilanını da gündeme getirdi. Baybars, bu münhalle ilgili olarak “istihdam gerçekleşmedi” dedi. Şahali “Önemli olan niyettir, sizin mülakat yönteminizdir” dedi.

Şahali sözlerini şöyle tamamladı:

"İster akraba olsun ister olmasın, ister partili olsun ister olmasın. İstihdamlar sınavsız, duyurusuz, şeffaflıktan ve adaletten uzaksa bu kabul edilemez."