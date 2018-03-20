Mecliste gündem : Polis

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeye devam ediyor.

Meclis Genel Kurulu’nda bugün ilk olarak 287 milyon 505 bin 200 TL olan Polis Genel Müdürlüğü bütçesi görüşülüyor.

OĞUZ: “POLİS SON YILLARDA TARTIŞILIR POZİSYONA GELDİ”

Polis bütçesiyle ilgili ilk sözü alan UBP Milletvekili Dursun Oğuz, polisin son yıllarda toplum önünde tartışılır pozisyona geldiğini, polisin tartışılmasının iç huzurun tartışılması anlamına geldiğini kaydetti.

Polisin özlük hakları, çalışma şartlarıyla iyileştirilmeler yapılması gerektiğini, geçmiş hükümetin son günlerinde konunun tartışıldığını anımsatan Oğuz, kadro konusunda polisin ciddi sıkıntılar yaşadığına işaret etti.

Kadro konusundaki sıkıntının, polisin olaylara müdahalesini zorlaştırdığını ifade eden Oğuz, polis gücü yaratması adına Özel Güvenlik Hizmetleri Yasası’nın da önemine değinerek, yasanın gereklerinin bir an önce yapılması gerektiğini, bunun özellikle limanlarda polise güç kazandıracağını kaydetti.

Oğuz, Özel Güvenlik Yasası’nın uygulanmasıyla emek ve güç tasarrufu sağlanacağını söyledi.

ARIKLI: “İŞ YÜKÜ ALTINDA EZİLİYORLAR”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, bütün özverili çalışmalarına rağmen polislerin iş yükü altında ezildiğine işaret ederek, yaklaşık 600 açıkla polislerin görev yürütebilmesinin zor olduğunu kaydetti.

Polislerin ek mesaileri konusunda da sıkıntı yaşandığını, diğer kamu personelinden farklı bir yapıda olduğuna işaret eden Arıklı, farklı görevler de üstlendikleri düşünüldüğünde, Özel Güvenlik Yasası’nın bir an önce uygulanmasını istedi.

Poliste işkence vakalarının bulunduğunu savunan Arıklı, bu ayıptan bir an önce kurtulmak gerektiğini belirtti.

Nevruz kutlamalarında polise mukavemet kullanılmasını eleştirerek, polise yapılan saldırıların karşılığı olmadığını söyleyen Arıklı, şiddetin her türlüsüne kaşı durulması, her olay karşısında gösterilen tavrın aynı olması gerektiğini vurguladı.

AMCAOĞLU

UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, sorunlara palyatif yaklaşımlar yapılmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, buradaki tartışmaların PGM çalışanlarının görevinin ne olduğu bilip tanımlanarak yapılması gerektiğini kaydetti.

Polislerin çalışma şartlarının, yaptığı işlerin tartışılmadığını ifade eden Amcaoğlu, “Haddimizi aşarak PGM’ye sürekli yükleniyoruz” eleştirisinde bulundu.

Polisin içindeki sıkıntıları gerçekten tespit etmeden bir şeyler yapılmasının mümkün olmadığına işaret ederek, Özel Güvenlik Hizmetleri Yasası’nın Meclis’ten geçmesine rağmen bir türlü yürürlüğe girmemesini eleştirdi.

PGM’nin özlük hakları ile gerekenlerin yapılmadığını, yeni hükümetten özlük hakları ve yapısal sorunların giderilmesi konusunda çalışmalar yapılmasını talep eden Amcaoğlu, bunun takibini yapacaklarını belirtti.

BEROVA: “MOBESE KULLANIMININ ÖNÜ AÇILMALI”

UBP Milletvekili Özdemir Berova, polisin siyasete değil, hukuka bağlı görev yapacakları düzenlemelerin yapılması gerektiğine işaret ederek, nasıl daha iyiye gidilebilir yönündeki yaklaşımların ortaya konulmasını şart olduğunu vurguladı.

Polisin daha iyi hizmet verip, daha etkin, fiili hizmet verebilmesi için “mobese” kullanımının önünün açılması gerektiğini ifade eden Berova, sistemin kullanım koşullarını yaratmanın Meclis ve hükümetin üzerine düşen görevler olduğunu belirtti.

Özdemir Berova, poliste işkence konusunun çok uzun zamandır gündeme geldiğini, polisin de bu konuda ciddi şikayetleri olduğunu belirterek, alınan ifadelerin kayıt altına alınabilmesi için gerekli sistemin oluşturulabilmesinin önünün açılması gerektiğini kaydetti.