Ayşe GÜLER

Eğitim Eski Bakanı, TDP Genel Başkanı, Milletvekili Cemal Özyiğit, okul sayısının artması ve hayata geçen yeni düzenlemeler nedeniyle öğretmen kadrolarında belirli ihtiyaçlar doğduğuna işaret etti, bugünlerde nakil görüşmelerinin yapılarak, öğretmen açıklarının belirlendiğini hatırlattı.

YDP Genel Başkanı, Milletvekili Erhan Arıklı ise, eğitimin bunca yıldır da yaz-boz tahtası haline gelmesinin kanayan yara haline geldiğini belirtti.

Ülkede sürekli öğretmen açığından bahsedildiğini ancak Kıbrıs’ın güneyinde 1 öğretmene 12 öğrenci düştüğünü, Kıbrıs’ın kuzeyinde bu sayının 8 olduğunu savunan Arıklı, buna rağmen öğretmen eksikliğinden bahsedildiğini söyledi.

Meclis’te eğitim sistemi konuşuluyor.

“Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı” görüşülüyor

Özyiğit: “Kadrolarla ilgili belirli ihtiyaçlar var”

TDP Genel Başkanı, Milletvekili Cemal Özyiğit, yasa tasarısının kadro artımı ile ilgili olduğunu belirterek, görevde olduğu sürece boyunca sendikalarla işbirliği içerisinde bu çalışmayı hazırladıklarını kaydetti.

Geçtiğimiz hafta ivediliği alınan tasarının bir an önce yasallaşması gerektiğine değinen Özyiğit, bugünlerde nakil görüşmelerinin yapılarak, öğretmen açıklarının belirlendiğini hatırlattı.

Özyiğit, okul sayısının artması ve hayata geçen yeni düzenlemeler nedeniyle kadrolarda belirli ihtiyaçlar doğduğuna işaret ederek, yeni hükümetin bunu gündeme getirmesinin olumlu olduğunu aktardı.

Özyiğit, olumlu oy vereceklerini aktardı.

Arıklı: Eğitim yaz-boz tahtası haline geldi

YDP Genel Başkanı, Milletvekili Erhan Arıklı, eğitimin çok önemli bir mesele oluğunu, bunca yıldır da yaz-boz tahtası haline gelmesinin kanayan yara haline geldiğini belirtti.

Ülkede sürekli öğretmen açığından bahsedildiğini ancak Kıbrıs’ın güneyinde 1 öğretmene 12 öğrenci düştüğünü, Kıbrıs’ın kuzeyinde bu sayının 8 olduğunu savunan Arıklı, buna rağmen öğretmen eksikliğinden bahsedildiğini söyledi.

Arıklı, sendikaların ısrarla ‘öğretmen alın’ yaygarası yaptığını öne sürdü, “Sendikalar için ne kadar çok öğretmen, o kadar aidat demek” dedi.

Eğitim vermek için Türkiye’den de çok sayıda öğretmen geldiğini aktaran Arıklı, “Türkiye’den öğretmen gelmek yerine, buradan 3 tane öğretmen istihdam edilebilir” dedi.

Pilli: “Düzenleme yapılmalı”

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, geçtiğimiz hükümet döneminde başlayan uygulamanın oldukça güzel olduğunu belirtti.

Pilli, bu konuda yapılan atılımın iyi olduğunu kaydederek, uygulama hakkında bilgi verdi.

Hastanın yanında bekleyen refakatçılar konusunda düzenlenme yapılması gerektiğini ifade eden Pilli, bu konuda bazı düşünceleri olduğunu ancak somutlaşması halinde paylaşacağını aktardı.

Pilli, Sağlık Eski Bakanı, Dr. Filiz Besim’in bu konuda güzel bir atılım yaptığını kaydederek, altyapı yapılmadan, yasal düzenleme yapılmadan uygulama gerkekleştirildiğini ve uygulamanın son bulduğunu anlattı. Pilli, ancak konunun devamı için çalışmalar yaptıklarını düzenlemelerin yapılacağını söyledi.

Sucuoğlu: “İyi bir girişim ancak aceleye geldi”

Çalışma Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, iyi bir girişim olmasına rağmen, uygulamanın aceleye geldiğini, taşların yerine oturtulmadığını kaydetti.

Sucuoğlu, şu ana kadar herhangi bir müracaat yapılmadığını da ifade ederek, tüzük ve yasa anlamında bazı ihtiyaçlara gereksinim duyulduğunu dile getirdi.

Çeler: “ Memleket mafyasını ortadan kaldırmak için bu uygulama başlatılmıştı”

TDP Milletvekili Zeki Çeler de, hastanelerde refakatçi sisteminin kendi hükümetleri döneminde memleket mafyasını ortadan kaldırmak ve yerel iş gücüne destek vermek amacıyla başlatıldığını dile getirdi.

Çeler, uygulama yasallaşana kadar aksaklıkların tüzükle giderilebileceğini ifade etti.

Özel sektörde ek maaş desteği projesine de değinen Çeler, hükümet ortaklarından bazılarının karşı çıkması ile çalışmanın geçemediğini anlattı.

Berova: “Yasa tasarısı geçmezse, eğitime sıkıntı yaşanabilir”

UBP Milletvekili Özdemir Berova, yasa tasarısının geçmemesi halinde eğitimde sıkıntı yaşabileceğini dile getirdi.

A ve B öğretmen sistemine de değinen Berova, bu uygulamanın kendi bakanlık dönemi dahil, eski bakan Cemal Özyiğit döneminde de tamamlanamadığını ifade etti.

Berova, pek çok öğretmenin bu uygulamadan rahatsız olduğunu beyan ettiğini dile getirerek, bu dönem gerekli çalışmanın sonlandırılmasını istedi.

Sağlık ve refakatçiler konusuna da değinen Berova, gerekli çalışmanın yapılması halinde istenilen çalışmaya destek vereceklerini aktardı.