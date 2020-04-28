Mecliste gündem COVID 19 ekonomi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, “Covid - 19 Salgınının Yarattığı Koşullar ve Ekonomik Durum” gündemiyle toplandı.

Meclis Genel Kurulu, ilk olarak bir sonraki toplantının da 5 Mayıs’ta yapılmasını kararlaştırdı.

Milletvekilleri toplantı başında konuşma süreleri konusunda kısa bir tartışma yaşadı. Geçen hafta konuşma sürelerine uyulmadığını belirterek bazı vekillerin itirazı nedeniyle Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay bugün sürelere uyulmasını istedi.

İlk sözü alan Yeniden Doğuş Partisi genel Başkanı Erhan Arıklı hükümetin muhalefeti yok saydığını söyledi. Ekonomi ile ilgili alınan tedbirler konusunda hükümetin muhalefeti yok saydığı için “yükün altında ezileceğini” iddia etti.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu hükümetten muhalefet ve sivil toplumla istişareye geçmesini beklediklerini kaydederek muhalefetin açıklamaları ve kararları basından ve sosyal medyadan öğrendiğini ifade etti.

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit işin başından beri “birlikte hareket ve ortak akıl” denildiğine dikkati çekerek “Hükümet ısrarla uzattığımız eli görmezden geliyor. Hükümet önerilerimizi dikkate almıyor” dedi.

Hükümete seslenen Erhürman “İlk günden beri normal olağan dönemdeki istişare süreçlerini çalıştırmıyorsunuz” dedi. Bilim kurularından birinin açılma kriterlerini açıklaması gerektiğini talep ettiklerine işaret eden Erhürman “tek kriter test sayılarını artırmak mıdır?” diye sordu

“Açılma kriterleri” konusunda dünyada da farklı görüşler olduğuna dikkati çeken Özersay “Amerika’yı yeniden keşfedecek halimiz yok. Bu adımları atarsak sorunlar da çıkabilir. Almanya’da sektörel açılımların risk yarattığı, virüsün yeniden yükselişe geçtiği görüldü” dedi. Özersay açılma kriterleri konusunda karar alınmadığına vurgu yaparak bu konudaki bakanlıkların taslak çalışmalarının Bakanlar Kurulu’nda yarın görüşüleceğini açıkladı.

“Rehavete kapılmamamız gerekiyor”

Başbakan Ersin Tatar, yaşanılan sürecin ciddi şekilde devam ettiğini söyledi.

Mecliste söz alan Tatar, muhalefetin eleştirilerini samimiyetle kabul ettiklerini iddia ederek yoğunluk nedeniyle ihmal olabileceğini söyledi, muhalefete hitaben “Kusura bakmayın” dedi.

Denktaş: “Çarşı açılsa da gelir eski seviyede olmayacak”

DP Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş “Devleti korumanın birincil yolu o devlet içinde yaşayan her canlıyı korumaktan geçer. Hedef olarak maliyeyi korumayı esas alırsak bunu gerçekleştiremeyiz” diye konuştu.

Meclisteki konuşmasında hükümetin Cumhurbaşkanlığı ile koordinasyonu toparlaması gerektiğini söyleyen Denktaş bu sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini, seçime yönelik tarafların kendini belli ettiğini kaydetti.

Hayat pahalılığını aşağıya çekmek gerektiğini, bu konuda hükümetin bunu gündemine alması gerektiğini ifade eden Denktaş “İş yerleri açıldığında gelirler eskisi gibi olmayacak. Yeni gelirler ile iflasları ve kapanmaları yaşayabileceğiz” dedi.

İşten durdurmama kararının doğru bir karar olmadığını anlatan Denktaş “İşten durdurmazsın gibi bir yaklaşıma girmek doğru bir sonuç yaratmayacak” şeklinde konuştu.

Belediyelerin devlet katkısından yapılan % 25 kesintinin iptal edilmesi gerektiğini belirten Denktaş “Çarşının açılması eski gelir seviyesine geleceğiz demek değildir. Gidişat tamam değil. Çarşıyı açma konusundaki öncelikler konusunda sıkıntılar var” dedi.

İş yerlerinin açılması konusunun riskler barındırdığını ifade eden Denktaş “Çarşı açılsa da gelir eski seviyede olmayacak. Devleti koruyacaksak insanı korumak lazım” diye konuştu.

CTP Lefkoşa Milletvekili Özdil Nami hükümete “Yaratılan ekonomik tahribatla ilgili kayıp tespitiniz nedir?” diye sorarak hükümetin bu konuda bir öngörüsü olması gerektiğini söyledi.

Çeler “Emeklilerin ödenmemesi durumunda tam kaos olacak”

TDP Girne Milletvekili Zeki Çeler hükümetin attığı adımların geçmiş hataların sonuçları olduğunu iddia ederek “Geçmişteki hataların telafisini giderecek adımlar atılıyor” dedi.

Çeler sektörlerin açıldığı dönemde kaynak sıkıntısı yaşanması halinde Çalışma Bakanlığı’nın kaynak sıkıntısı yaşayacağını savundu.

Sigortaların emeklileri ödeme noktasındaki zorluk çekeceğini söyleyen Çeler hükümetin bu konuda önlem alıp almadığını sordu.

Türkiye’den kaynak gelmemesi durumunda sorunların artacağını ifade eden Çeler “Emeklilerin ödenmemesi durumunda tam kaos olacak” dedi.

CTP Mağusa Milletvekili Erkut Şahali kamu maliyesi ile ilgili doğrulanmış resmi bilgiye ulaşmakta zorluk çektiklerini söyledi.

CTP Milletvekili Fikri Toros son dönemdeki test sonuçlarının yeniden açılma için motive kaynağı yarattığını söyleyerek “Hala nüfusun % 2’sine test yapılması ve pandemi hastanesinin yokluğu endişe kaynağıdır” dedi.

Hasipoğlu “10 gün boyunca vaka çıkmaması rekor”

Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye haksız eleştiriler yapıldığını iddia eden UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu hükümetin süreci başarı ile sürdürdüğünü savundu.

10 gün boyunca vakanın ortaya çıkmamasının bir rekor olduğunu söyleyen Hasipoğlu “Belki de ilk sıradayız” dedi. KKTC’nin ölüm oranlarında ise Avrupa’da (en az ölüm olan ülkeler arasında) dördüncü sırada olduğunu iddia eden Hasipoğlu “Bizim bu verileri dünyaya Avrupa’ya duyurmamız lazım” dedi.

KKTC’nin “devlet olarak” Dünya Sağlık Örgütü’ne üye olması gerektiğini söyleyen Hasipoğlu sağlıktaki başarının fırsata çevrilmesinin şart olduğunu kaydetti.

CTP Milletvekili Doğuş Derya, Başbakan Tatar’ın meclis kürsüsünde 35-40 dakika konuştuğunu ancak hiçbir şey söylemediğini söyledi.

Derya “Pandemi hastanesi olacak mı, yatak sayısı yeterli mi? İkinci bir dalgada sorun yaşanması kaçınılmazdır. Tabipleri Birliği bu konuda uyarılar yapıyor. Dikkate alınmıyor” diye konuştu.

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli bilim ve siyasetin birlikte çalışması gerektiği günlerden geçildiğini söyledi.

İncirli, vaka sayısının artmamasının sevindirici olduğunu ifade ederek “Erken kapanmış olmanın faydası oldu. İnsanlarımız da uyum gösterdiler” dedi.

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe hükümetin bazı sektörler ne zaman açılacağını konuştuğunu, karara bağladığını ifade ederek “Hükümet nasıl olur da bu konuyu Bakanlar Kurulu’nda konuşacağız diyebiliyor. Belli ki karar alındı” diye konuştu.

CTP Milletvekili Sahali Şahiner hayat pahalılığı riskinin olduğunu anlatarak yerel üretimde girdi maliyetlerinin artmaması gerektiğine vurgu yaptı.

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