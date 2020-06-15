Meclis’te gerginlik

İlgili Bakanlar’ın sorulara yanıt vermemesi, Muhalefet Milletvekilleri’ni ayağa kaldırdı. Turizm Bakanı Üstel’den sonra Ulaştırma Bakanı Atakan da sorulara yanıt vermeden Meclis Kürsüsü’nden ayrıldı.

Atakan: “Görev ve yetkilerim dışındaki sorulara yanıt veremem”

Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, karantinasız girişlerle ilgili mecliste konuştu, “Kişilerin ülkeye geliş amacı ile basına yansıyan şekli ile ilgili farkın araştırılmasını istedim” dedi, kendi yetkileri ve bilgileri çerçevesinde sorulara yanıt verebileceğini de söyledi.

“18 Mart tarihinde ülkeye gelen bütün yolcuların karantinaya alınması başladı. O karardan itibaren ülkeye giren her giriş itfaiye kapısından yapılmıştır. Hiçbir gelen yolcu, gelen yolcu veya VIP kapısını kullanmaz. İlk günden beri aynı işlemler yapıldı.” diyen Atakan, gelen kişilerin kimler olduğunun sorulması üzerine “Ben gelecek olan kişilerin teknik yetenekleri nedir, benim sorumluluğumda değil. Bakanlar Kurulu’nda da değil. Ülkeye geliş koşulları ilke ilgili kurula bilgi gelir” diye konuştu.

“Basının görevinin engellenmesi diye bir şey değildir. Biz geldik çekim yapacağız diyemezsiniz. Belli kurallarda başvuru olur” diyen Atakan YENİDÜZEN ekibinin Ercan’da engellenmesinin mümkün olmadığını iddia etti.

Atakan, “İsimlerin basına yansımış halini yeni gördüm. Bu toplantı sonrasında ben de kendi sorularımı soracağım. Ortaya bir geliş amacı, bir de basına yansıyan bir birini tutmayan iki vaka çıktı. Bundan dolayı bu mudur değil midir diye sordum. Bize aktarılan şeklinin uygulandığını ilgili bakan açıkladı.” şeklinde konuştu.

Erhürman sordu, Atakan yanıtladı…

İtirazlar üzerine Tolga Atakan yeniden kürsüye geldi… CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, pandemi döneminde ‘özel izin verilen’ kişilerle ilgili ‘detaylı bilgilere ve özel izinle geleceği işle ilgili ilintisine bakılması’ gerekliliğini altını çizdi.

Erhürman: Bakanlar Kurulu’nun bu konuda özel izni var mı?

Atakan: Bakanlar Kurulu’nun kararı var. Yenidüzen Muhabiri arkadaş beni aradı, bilgi sordu.

Erhürman: Resmi Gazete’de yayınlandı mı? Baktım yayınlanmadı.

Atakan: Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili sorularınız varsa, yanıtlayım. Bakanlar Kurulu bana uçuşla ilgili bir olur iletti.

Erhürman: Resmi Gazete’de yayınlanmamış ve yürürlüğe girmemiş bir konu ile ilgili siz yürütme yapamazsınız.

Bakanı ‘sosyal medya’ yanıttı

Sosyal medyaya yansıyanlar nedeniyle ‘yanıltıldıklarını’ düşündüğünün söyleyen Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, ‘Evet ben bu hissiyata kapıldı, Sayın Bakan açıklama yaptı” dedi.

‘Karantinasız geçişe izin verdiniz’

CTP Milletvekili Armağan Candan, ‘Bu Bakanlar Kurulu, ‘karantinasız bir geçişe izin verdi’ daha savunduğunuz nedir’ diye çıkışta bulundu.

Sağlık Bakanı ‘Kürsüye çıkmayacak’

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, Sağlık Bakanı’nın kendisine kürsüye çıkmayacağını ilettiğini aktardı. Buna karşın Bakanlar Kurulu’nun bir bütün olduğuna işaret etti, cevaplandırılması gereken soruların altını çizdi, sordu:

Gelen kişilere halen geçerli olan karantina kuralları neden uygulanmadı?

- Gelen kişilere covid için PCR ve/veya antikor testi uygulandı mı? Sonuçları nedir?

- Gelen kişilerle gerek Ercan’da gerekse de karantina merkezi olduğu söylenen otelde temasta bulunan çalışanlara sağlık bakımından uyarılar ve takipler yapıldı mı?

Şahali: Tam olarak ne oldu?

Atakan’ın ‘Özel uçakla gelenlerin kimler olduğuna ve uzmanlıklarına ilişkin bilgim yok’ açıklamasını eleştiren CTP Milletvekili Erkut Şahali, hem Bakan Atakan’ın, hem de Turizm Bakanlığı’nın yapılan ilk açıklamaları sosyal medya hesaplarından kaldırdıklarına işaret etti, ‘Tam olarak ne olduğunu’ sordu.

Doğuş Derya’dan Üstel’e sorular:

“Bankaların kapalı oldu hafta sonu teminat nasıl uzatıldı?

Testsiz, karantinasız girişine siz mi izin verdiniz?

Pandemi sürecinde tüm görüşmeler zoom’la yapılırken, neden bu yol seçildi?

Bu kişileri uçağa götüren Casino aracı ile Lapta Belediyesi’nin ilgisi nedir?

Üstel: ‘İletişim eksikliği olabilir'

“Müteahhitler Birliği istedi diye siz Belediye’nin ihalesine katılan, 2. Sıradaki firmayı nasıl getiriyorsunuz” diyen soran YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Lapta Belediyesi’ne neden haber verilmediğini de sordu.

Turizm Bakanı Ünal Üstel, ‘İletişim eksikliği olabilir’ dedi, Arıklı bu kez Bakanlar Kurulu’na sordu, ‘Müteahhitler Birliği’ne bu yetkiyi nasıl verdiniz?”