CTP Milletvekili Doğuş Derya’nın ant içmek üzere kürsüye çağrılması üzerine UBP ve YDP Milletvekilleri Meclis Genel Kurulu’nu terk etti. Mecli izleyici locasındaki bir grup da Derya’ya tepki gösterdi.

Doğuş Derya protestolar arasında yeminini tamamladı, yemininin sonunda kürsüden ‘Faşizme karşı omuz omuza’ sloganı attı. O esnada katiplik kürsüsünde oturan YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu Doğuş Derya’ya oturduğu yerden bir şey savurdu.

İzleyici locasındaki bazı kişilerin dışarı çıkarılmasını isteyen Meclis Başkanı Hüseyin Angolemli güvenliği göreve çağırdı.

Mecliste gergin yemin töreni

Bu kez UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün ant içmek üzere kürsüye çağrıldığında CTP ve TDP Milletvekilleri Meclis Genel Kurulu'nu terk etti