Mecliste dokunulmazlık gerilimi
Cumhuriyet Meclisi’nde Eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılıp, kaldırılmayacağına ilişkin iddiaları değerlendirecek Danışma Kurulu toplantısında uyuşmazlık çıktığı iddia edildi.
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Ayşe GÜLER
Cumhuriyet Meclisi’nde Eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılıp, kaldırılmayacağına ilişkin iddiaları değerlendirecek Danışma Kurulu toplantısında uyuşmazlık çıktığı iddia edildi.
UBP’nin özel komitenin oluşturulmasını Meclis tatili sonrasında bırakma isteğinin toplantıyı yarıda kestiği belirtiliyor.
Hükümet ortakları, Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay da Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ile görüştü.
Görüşmenin ardından HP acil olarak toplandı.
UBP'li üst düzey bir kaynak ise komitenin kurulmasına yönelik zamanlama sıkıntısı yaşandığını doğruladı.
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Etiketler : meclis, hüseyin özgürgün, dokunulmazlık
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