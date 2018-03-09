Meclisin konukları sanatçılardı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Gazimağusa Belediyesi tarafından organize edilen “2. Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali”ne katılan sanatçıları kabul etti.



Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde eski milletvekili, sanatçı Dr. Arif Albayrak yaptığı konuşmada, festivale katılacak sanatçıların “küçük ülkenin tevazu içindeki halkının Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve yöneticilerini görmenin mutluluğunu paylaşmak istediğini” belirtti.



Sanatçıların bir haftalık süreçte Kıbrıs Türk halkının yemeği, kültürü ve dokusu ile hem Mağusa’yı hem de Kıbrıs’ı tanıdığına dikkati çeken Albayrak, 11 ülkeden 22 sanatçının kültürlerin kaynaşmasına vesile olduğunu ve Kıbrıs sorununun yaşandığı bir dönemde sınırları aşan bir etkinliğe imza atıldığını belirtti.



Etkinlik organizasyon komitesinden Zehra Özkaramanlı da konuşmasında, ülkedeki harmoni ve zenginliği sanatçılar ile birlikte yaşadıklarına vurgu yaparak, bütün yerel yönetimlerin bu yönde sanata ve sanatçılara destek vermesini umut etti.



Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, organizasyonun gerçekleşmesinden dolayı Gazimağusa Belediyesi ve emeği geçen herkesi kutladı.



Etkinliği daha da anlamlı kılanın, 11 ülkeden çok değerli sanatçıların organizasyona katkıda bulunması olduğuna dikkati çeken Uluçay, sanata yapılan katkıya bir değer biçmenin mümkün olamayacağını, çünkü sanatın değerinin sınırsız olduğunu söyledi.



Konuşmasında, “Bizleri çok mutlu ettiniz” diyen Uluçay, etkinliğin büyüyerek devam etmesi ve geleneksel hale gelmesini diledi.