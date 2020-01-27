Meclisin gündemi deprem

Meclis Genel Kurul’unda TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit 62’nci madde tahtında söz alarak seyrüsefer eylemi hakkında konuşma yaptı.

Konuşmasına Elazığ’daki depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileyerek başlayan Özyiğit, deprem konusunda KKTC’de de gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini belirtti.

Bir süre önce Girne’de bir okul inşaatında yaşanan çökmeye işaret eden Özyiğit, kendi dönemlerinde vize ve izinlere büyük önem verdiklerini dile getirdi. Özyiğit bu konuya büyük önem verilmesi gerektiğini anlattı.

Seyrüsefer zammı konusuna da değinen Özyiğit, kendi hükümet dönemlerinde de seyrüsefer zammı yaptıklarını ancak bunun çalışanların maaşına yansıması için de gerekli adımları attıklarını dile getirdi.

İstatistik Kurumu’nun hayat pahalılığı hesaplama yöntemlerini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini anlatan Özyiğit, seyrüsefer zamlarının toplumda bir duyarlılığa neden olduğunu belirtti.

Özyiğit, hükümetin toplumun tepkisiyle ilgili ne gibi bir adım atmayı düşündüğünü sordu.

Atakan: Bilgi veriyoruz

Bunun üzerine söz alan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, kendisinin ilgili grupla ilk günden kontak kurduklarını dile getirdi.

İlgili gruba mevcut durum ve projelerle ilgili bilgi verdiğini kaydeden Atakan, sadece bu gruba değil, tüm STK ve bu konuda bilgi almak isteyen herkese bakanlığın kapılarının açık olduğunu belirtti.

Uluçay

Daha sonra Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay söz alarak, Elazığ’da yaşanan deprem konusunda, Cumhuriyet Meclisi adına TBMM Başkanı ile iletişime geçerek, geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini anlattı.

Topal: Ülkedeki deprem istasyonları güçlendirilmeli

Ardından HP Milletvekili Hasan Topal, 62’nci madde tahtında söz alarak, “Elazığ’daki deprem” başlıklı konuşma yaptı.

Topal konuşmasına, Elazığ’daki depremde vefat edenlere başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dileyerek başladı. Kıbrıs’ın da deprem fay hattı üzerinde oturduğunu anlatan Topal, adada yaşanan büyük depremlerin tarihçesini paylaştı.

Ülkedeki deprem istasyonlarının güçlendirilmesi gerektiğini kaydeden Topal, depremlerde felaketlere yol açanın binalardaki eksiklikler olduğuna işaret etti.

Depreme dayanıklı binalar yapılması gerektiğini dile getiren Topal, depremden sonra nasıl bir organizasyon yapılması gerektiği konusunda da gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini dile getirdi.



Arıklı: Depreme göre gerekli planlamalar yapılmalı

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da 62’nci madde tahtında söz alarak, Elazığ depremi, Doğu Akdeniz Fay Hattı ve yapılması gerekenlerle ilgili konuşma yaptı.

Elazığ’daki depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileyen ve depremin boyutlarına işaret eden Arıklı, KKTC’nin gerekli duyarlılığı gösterdiğini dile getirdi.

İmar planlarının deprem riskleri de göz önüne alınarak yapılması gerektiğine işaret eden Arıklı, Kıbrıs’ın üzerinde olduğu fay hattına işaret etti.

Arıklı, ülke fiziki planının bir an önce elden geçmesi ve depreme göre gerekli planlamaların yapılması gerektiğini dile getirdi.

Birçok köyde evlerin kerpiçle yapıldığını ve depreme dayanıksız olduğunu söyleyen Arıklı, bu konuda bir envanter çalışması yapıldığını söyledi.

Arıklı, alüvyonlu topraklar üzerine 25-30 katlı inşaatlara izni vermenin cinayetle eş olduğunu kaydetti.

