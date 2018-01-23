Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümet kurma görevini vermesiyle ilgili olarak Meclis’te temsil edilen partilerin başkanlarını kabul etmeye devam ediyor. Akıncı DP Genel Başkanı Serdar Denktaş’ı kabul etti.

Denktaş, görüşme sonrası şu açıklamayı yaptı: Cumhurbaşkanımız ilk tur görüşmelerini yapmakta. Seçimden bu güne gelişmiş olanları aktardık. Kendi durumumuzu düşüncelerimizi aktardık sayın Cumhurbaşkanına. Bir taraftan da 4lü koalisyon olur mu olmaz mı temaslarımız devam ediyor, nitekim bugün de olacak. UBP ile bir temasımız olmadı.

Ülkenin içinde bulunduğu durum, maliyenin içinde bulunduğu durum da dahil konuştuk.

En önemli sıkıntı belediyelerin durumu.

Bir taraftan hükümet yok diyoruz ama tuttuğumuz görevlerin sorumluluğu var, bir taraftan hükümet kurma çalışmaları bir taraftan da memlekette inanılmaz bir provokasyon sonucu bu güne kadar hiç görünmemiş kamplaşmalar. Bu anlamda hepimize düşen ciddi görevler var.

Dörtlü görüşmeler devam ediyor. Bir sonuca ulaşılmadığı takdirde de kesin bir şey söylemek mümkün olmaz. Bugün yeniden bir araya geleceğiz. Şimdiye kadar bir pürüz yok ama bu olmayacak demek değil.

UBP ziyarete gelmek isterse gelirler, düşüncelerini alırız.

Dün yaşananlarla ilgili, Meclisin çatısına çıkılması utanç verici.

Ben 28 yıldır Meclisteyim dama nereden çıkılır bilmem. Burada belli ki meclis güvenliğinin de sıkıntısı var. Bununla ilgili girişim yapacağım bugün. Parlamenterlerin bulunduğu binanın damına çıkılması kabul edilemez. Dıştan gelen birinin nereden çıkacağını bilmesi imkansız, içeriden bir yol gösterildiği bellidir. Cezasız kalmaması lazım. Hukuk yoluyla bir ceza verilmesi lazım. Hukuk dururken başka yollara sapılması kabul edilemez.

Türkiye bir savaş içerisinde, o hassasiyet içerisinde yazılanlar çizilenlerle ilgili de hukuk çerçevesinde yapılacaklar olduğunu bilmek gerekir.

Kendi düşüncemizi biz kaba kuvvetle harekete geçireceksek, devletin bir anlamı yok. Ceza varsa cezası verilir, ödül varsa ödülü verilir hukuk çerçevesinde…

Genel olarak bir zafiyet vardır dün… Nitekim ben dün polisi aradım ve polis yok ortalıkta dedim