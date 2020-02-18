Meclisi 'temizlediler'

Ülkedeki yolların durumuna ve zamlara tepki göstermek için 2 Ocak’ta “Yol Yoksa Seyrüsefer de Yok” ismiyle sosyal medya üzerinde örgütlenmeye başlayan vatandaşlar taleplerini ve tepkilerini dile getirmek üzere bugün Lefkoşa’da üçüncü eylemlerini düzenledi.



12.20 Eylemciler deterjan dökerek meclis önünü yıkamaya başladı.

Taşınan pankartlar meclis önüne bırakıldı.

Fikri Maraşalı; “Bu topraklar sahipsiz değildir, bu topraklarda yaşayan insanlar hiç sahipsiz değildir. Hepimiz susturulduk bir şekilde sessiz kaldık. Gençlerimiz göçe zorlandı bu ülkeden, Buğralar, Ahmetler, Haliller, Fikriler bu ülkeden, bu sistemsizlik yüzünden göç etti, ben göç etmek istemem”

“Deterjanını Al Da Gel” sloganıyla 11.00 sıralarında Haspolat Kavşağı’nda başlayan eylem kapsamında araçlar 12.00 sıralarında Girne Kapısı’na ulastı. Polis araçla geçişe izin vermemek için Meclis önünden geçen yolu kapattı ve Meclis’te geniş güvenlik önlemi aldı.

“Şemsiyeni Al Da Gel” sloganıyla ilki 15 Ocak’ta Lefkoşa’nın terminal bölgesinde düzenlenen eylemin ikincisi 27 Ocak’ta “Biz Uyarmıştık” sloganıyla Lefkoşa’da, Dereboyu’nda olmuştu. Eylemciler, ikinci eylemde Cumhuriyet Meclisi’ne de yürümüş ve üzerinde milletvekillerinin özgeçmiş ve fotoğraflarının olduğu 50 sarı tenekeyi Meclis’in kapısına bırakmıştı. (tak)

11.40. Konvoy halinde araçlı eylem gerçekleştiren "Yol Yoksa Seyrüsefer de Yok" grubu Lefkoşa Girne Kapısı'na ulaştı. Meclis önünde güvenlik önlemi alan polis, yolu trafik akışına kapattı. Meclis önüne ulaşamayan eylemciler Girne Kapısı'nda kontak kapatarak eylemlerine yürüyerek devam ediyor.

Bir grup eylemci yaya olarak, ellerinde pankartlarla Meclis önüne yürüyor.

11.00 'Yol Yoksa Seyrüsefer de Yok' grubunun Haspolat Çemberi’nde konvoy olarak başlattığı araçlı eylem, “Deterjanını Süpürgeni AL DA GEL” sloganıyla Meclis önüne taşınıyor.

Haspolat Çemberinde araçlarıyla toplanan birçok sürücü konvoy halinde Meclis önüne hareket etmeye başladı.

Sosyal medyada örgütlenen ve bugüne dek iki araçsız eylem düzenleyen grup, bu kez araçlı eylemle gündemde... Meclisin önündeki trafiği kapatmayı planlayan grup, meclisteki vekilleri, zamları, yolsuzlukları ve asgari ücretle çalışanların haklarını protesto edecek.

Eylemin başlıca nedeni yollarda yitip giden canların artık son bulması için olduğu ifade edilirken, “Deterjanını Süpürgeni AL DA GEL” sloganı kullanılıyor.

Polis meclis önünde güvenlik önlemi aldı.

Haspolat Çemberi'nde toplanan araçlara 'protesto' sembolü olarak sarı balonlar bağlandı.

Polis araçla meclis önüne geçişi engelledi.

Fotoğraflar Fehime Alasya, Erol Uysal (tak)