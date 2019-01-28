Ayşe GÜLER

Meclis Genel Kurulu’nda TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yaptığı ziyaret, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yaptığı açıklamalar ile Kıbrıs konusu ele alındı.

UBP Milletvekili Ersin Tatar, Cumhurbaşkanını eleştirerek, Crans Montana sonrasında ‘federal’ temelde anlaşmanın çok mümkün olmadığının görüldüğünü ancak Akıncı’nın aynı temel üzerinde müzakere süreci içerisinde olduğunu belirtti.

“Akıncı seçilmiş bir kişi olabilir ama bu süreci başlatma yetkisi var mı?” diyen Tatar, Akıncı’nın Meclis’i bilgilendirilmesi gerektiğini ifade etti.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ise Akıncı’nın yaptığı açıklamalar ile hem hükümeti zor durumda bıraktığını hem de TC ile yakalanan ‘sıcak havayı’ dağıttığını savunarak, “Bu konuda tek hedef 2020 seçimi” dedi.

Meclis’in dışlandığını da öne süren Arıklı, “Gelin burada Meclis’i bilgilendirin, ‘tek adamlık’ havasını dağıtın” şeklinde konuştu.

Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın hak tarafından seçildiğini, Meclis tarafından atanmadığını belirterek, Akıncı’nın Meclis’e gelerek, bilgilendirilmesinin yerinde bir adım olduğu kaydetti.

Öte yandan Başbakan Tufan Erhürman, Mayıs ayında Avrupa Parlamentosu seçimi olacağını kaydederek, Haziran ayında Lute’un Kıbrıs konusunda bir formülasyon ile gelmesi, garantör ülkelerin de olurunun alınması halinde görüşmelerin hangi çerçevede belli olduğunu kaydetti.

Kıbrıs konusunda farklı vizyonlara sahip olunup, tartışılmasının çok normal olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Akıncı’nın Meclis’i bilgilendirme toplantısının sağlıklı olabileceğini, aynı şeyleri konuşup, zaman kaybı yaşanmaması adına önemli olduğunu sözlerine ekledi.

3 tezkere görüşüldü...

Meclis Genel Kurulu’nda 3 tezkere görüşüldü, oybirliğiyle kabul edildi.

Saat 11.05’te toplanan Meclis Genel Kurulu’na UBP katılmadı. YDP, Genel Kurul’da hazır bulundu.

Toplantının başlamasının ardından, UBP Genel Kurul’a geldi.

Genel Kurul’da ilk olarak Meclis Başkanlığı’nın genel kurula sunuşlar okutulup, onaya sunuldu.

Başbakanlığın İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündeminde bulunan Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Komitede ivedilikle görüşülmesi ilişkin tezkeresi görüşüldü. Tezkere oybirliğiyle kabul edildi.

Söz konusu tezkerenin ardından; Başbakanlığın İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündeminde bulunan Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) ( Değişiklik No: 2) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi okundu, oybirliğiyle onaylandı.

Öte yandan Hukuk, Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komitesi’nin Hayvanlarının ve İşletmelerin Tanımlanması ve Kaydı (Değişiklik) Yasa Tasarısının Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere de oybirliğiyle kabul edildi.

Tatar’dan Akıncı’ya eleştiri

UBP Milletvekili Ersin Tatar, iç tüzüğün 62. maddesi kapsamında söz aldı, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kıbrıs’ın kuzeyine gerçekleştirdiği ziyareti hakkında konuştu.

Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı eleştirdi, ‘tek adamlı’ yönetim anlayışı ile ilgili bazı açıklamalar yapıldığını, ‘rejim’ konusunun gündemde olmadığını, bu konuda halk iradesine bakılması gerektiği olduğunu söyledi.

Crans Montana sonrasında ‘federal’ temelde anlaşmanın çok mümkün olmadığının görüldüğünü belirten Tatar, Akıncı’nın aynı temeldeki müzakere süreci içerisinde olduğunu belirtti.

Tatar, Meclis’te federal temin anlayışını benimsemeyen en az 35 milletvekili bulunduğunu da savundu.

“Akıncı seçilmiş bir kişi olabilir ama bu süreci başlatma yetkisi var mı?” diyen Tatar, bu noktada halk iradesine bakılması gerektiğini kaydetti.

Tatar, son aşamada konuşulanlar ve düşündükleri ile ilgili Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Meclis’i bilgilendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın yaptığı yurt dışı temaslarına değinen Tatar, “Bu görüşmeler hükümet adına mı HP Genel Başkanı olarak mı yapıldı?” diye sordu.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı:

Meclisi bilgilendirin, tek adamlık havasından kurtulun

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun yaptığı ziyaret ve verdiği mesajların çok önemli olduğunu kaydetti.

Sıcak mesajlar verilmesine rağmen, Akıncı’nın Çavuşoğlu’nun ziyareti sonrasında ‘tek adamlık’ vurgusu yaptığını ifade eden Arıklı, “Ne oldu da 48 saat geçtikten sonra Çavuşoğlu’un GAÜ’deki konuşmaya cevap vermeye ihtiyaç duydunuz? “diye sordu.

Arıklı, Akıncı’nın yaptığı açıklamalar ile hem hükümeti zor durumda bıraktığını hem de TC ile yakalanan ‘sıcak havayı’ dağıttığını savunarak, “Bu konuda tek hedef 2020 seçimi” dedi.

Meclis’in dışlandığını öne süren Arıklı, “Gelin burada Meclis’i bilgilendirin, ‘tek adamlık’ havasını dağıtın” şeklinde konuştu.

Arıklı, Akıncı’ya Meclis’i bilgilendirerek, ‘tek adamlık’ havasından kurtulması çağrısını yineledi.

Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit:

“Akıncı, halk tarafından seçildi”

Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, Kıbrıs konusunun ülke için oldukça önemli olduğunu belirtti, 11 Şubat belgesinin Türkiye ile istişare içerisinde hazırlandığını hatırlattı

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın hak tarafından seçildiğini, Meclis tarafından atanmadığını söyleyen Özyiğit,

Akıncı’nın Meclis’e gelerek, bilgilendirilmesinin yerinde bir adım olduğu kaydetti.

Özyiğit, görüşmelerle ilgili tutanakların Meclis’e gönderildiğini, siyasi parti başkanlarından bilgi alabileceğini dile getirdi

‘Federal’ bir çözümden yana olduklarını ifade eden Özyiğit, “Bize göre olası ve gerçekçi çözüm federal bir çözümdür. Ucu açık olmayan müzakere sürecine destek vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Başbakan Tufan Erhürman:

“Kıbrıs konusunda ortam çok net”

Başbakan Tufan Erhürman, Akıncı’nın toplantı sonrasında bir takım noktalara değindiğini söyledi, bunları Meclis kürsüsünden okudu.

Mayıs ayında Avrupa Parlamentosu seçimi olacağını kaydeden Erhürman, Haziran ayında Lute’un Kıbrıs konusunda bir formülasyon ile gelmesi, garantör ülkelerin de olurunun alınması halinde görüşmelerin hangi çerçevede olacağının belli olacağını kaydetti.

Erhürman, Çavuşoğlu’nun ‘federal çözümü dışlamıyoruz, ancak tek çözüm federal çözüm değildir’ dediğini ifade etti.

Erhürman, Kıbrıs konusunda ortamın çok net olduğunu belirtti.