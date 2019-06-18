Meclis’e karşılık 35 milyon Euro istendi. 166 otelin 133’ü Kıbrıslı Rum toprağında!

Mülkiyet Gerçekleri - II –

Çözümsüzlüğün maliyeti ışıksızlıktır.

Gelecek körlüğüdür.

Kıbrıslı Türklerin iyice “görünmez” olmasıdır!

Ama bu kadar da değil…

Bir de “mülkiyet meselesi” vardır ki, dünün acıları ya da bugünün nutukları gerçeği örtmez.

Kıbrıs’ın trajedisinde insanlar öldü diye, birileri, havadan toprak sahibi olamaz.

İki seçenek vardır, ya parasını ödeyerek alacaksınız ya da iade edeceksiniz; bir diğer seçenek de çözümle birlikte uzlaşıdır.

Zor da gelse, gerçek böyledir.

* * *

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yakın zamanda iç hukuk yolunu tüketmemesine rağmen Kıbrıslı Rum İonnis Kyriakides’in müracaatını kabul ederek, “Taşınmaz Mal Komisyonu”na mesaj verdi.

“Uyan” dedi!

Komisyon iki yıldan sonra geçen hafta 428 bin 360 sterlin ödeme yaptı ve Kyriakides’in mülkünü satın aldı.

* * *

Şimdi (tümü teyit edilmiş en güncel verilerle) mülkiyet gerçeğimize yeniden bakalım.

Kıbrıslı Rumların ‘Taşınmaz Mal Komisyonu’na kuzeydeki mülklerini satmak için 6 bin 544 müracaatı var.

1.599 Kıbrıslı Rum mal sahibi görüşmeye hazır.

303 milyon 877 bin 517 sterlin ödeme yapılması gerekiyor.

200 milyon Sterlin’e yakın ödendi.

105 milyon Sterlin gibi de yeni bir kaynağa ihtiyaç var.

* * *

Kuzeyde 1 milyon 453 bin dönüm Kıbrıslı Rum mülkiyeti var.

Bugüne dek 17 bin 500 dönüm parası ödenerek satın alındı.

Geçen hafta 1.798 dönüm mülk daha bu hesaba eklendi.

Kıbrıslı Türklerin güneyde bıraktığı 455 bin dönüm var.

( Bu rakam 492 bin dönümdü, 2018’de Avrupa İstatistik Dairesi’nin yayınladığı son rakamla 455 bine düştü, ya kimileri mallarını sattı ya da istimlak edildi.)

* * *

Kıbrıslı Rumların “Taşınmaz Mal Komisyonu”na başvuruları azaldı.

İki sebeple: Çözüm üretilmiyor, para ödenmiyor. Ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yeni bir yasal düzenlemesi ile Kıbrıslı Rumlar artık kuzeydeki mallarını ipotek göstererek kredi alabiliyor.

Yeni yasayla ayrıca Kıbrıslı Rumlar, kuzeydeki mallarını kendi aralarında satabiliyor.

* * *

Kuzeyde 166 otelin 133’ü Kıbrıslı Rum toprağı üzerinde yer alıyor.

Kıbrıslı Türk toprağı üzerindeki otel sayımız 33.

Girne’de büyük bir turistik tesis için 2.2 milyon sterlin değer biçildi, Kıbrıslı Rum mal sahibi 6 milyon sterlin istedi.

Daha sonra taraflar kendi arasında anlaştı ancak Kıbrıslı Rum mal sahibi, otel arazisi üzerindeki ipoteği kaldırmadığı için henüz sonuç alınmadı.

Kuzeydeki en büyük otel zincirinin tüm tesisleri Kıbrıslı Rum toprağı üzerinde yer alıyor.

Lefkoşa’daki büyük bir turistik tesisin yeri için 12 milyon sterline anlaşma sağlandı, önce yer satın alındı, sonra tesis yapıldı. Paranın Türkiye’den ödendiği iddia ediliyor.

1974’te Kıbrıslı Türklerin 14 otel ya da pansiyonu vardı, Kıbrıslı Rumların Maraş haricinde 103 otele sahipti.

* * *

Taşınmaz Mal Komisyonu uzmanları, otel sahiplerinin bedelini ödeyerek mülklerinin “orijinal tapusunu” satın almasını öneriyor.

Taşınmaz malların devri ve kaydedilmesine dair mülkiyet hakkını düzenleyen 13/2008 tarihli yasa; şimdiki kullanıcıya, mülkün asıl sahibinden doğrudan satışı için imkan veriyor.

Örneği var, Rocks Otel, mülk sahibinden bu şekilde satın alınmış.

* * *

Mülkiyet sorunu çözümlenmiş önemli yerlerimiz de var.

Ercan Havaalanı yaklaşık 1 milyon dolara alındı, karşılığında 324 bin dönüm de iade verildi.

Bir de “askıda” kalanlar!

“Cumhuriyet Meclisi” binasının yer aldığı arazinin satışı için mülk sahibi Dianellos Vergopulos 35 milyon Euro istedi, askıda duruyor.

* * *

Maraş dışında “mülkiyet sorunu”nun tümünün çözümü için en az 10 milyar sterlin gerektiği konuşuluyor.

Ya da ‘Federal Çözüm’ için uzlaşı gerekiyor.

* * *

“Mülkiyet” gerçeğini ne zaman yazsam, milliyetçilik üzerinden bir saldırı başlıyor.

Oysa manzara ortada, aynayı kırdığınız zaman gerçek değişmiyor.