CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Biz Genel Kurul’da otururken, bakanlar ve milletvekilleri dışarıdaydı” dedi, Hükümet mensubu bakan ve milletvekillerinin Genel Kurulu’na girmemesini eleştirdi.

“Lütfen artık bu halkın da, bizimle aklımızla dalga geçmekten vazgeçin” diyen Erhürman’a oturduğu yerden HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu’nun itiraz etmesiyle, Genel Kurul’da tartışma yaşandı.

Manavoğlu, “Biz geliyoruz, sabahtan akşama buradayız. Siz sadece kürsüyü kullanıp gidiyorsunuz. Bu eleştiriyi yapmanız abestle iştigaldir” dedi, Erhürman, konunun ‘kişisel’ olmadığını ifade etti.

Sabah Hüseyin Angolemli konuşurken, Meclis Genel Kurulu’nda Hükümet’e mensup sadece Ali Pilli’nin bulunduğunu kaydeden Erhürman, “Meclis’i de felç etme gibi bir hakkınız yok” dedi.

“Bir buçuk saat dışarıda oturduk, bize sadece ‘girecek misiniz’ diye soruldu. Şu anda ülkede nasıl bir boşluk yarattıysanız, bunu Meclis’te de yaratmaya çalışıyorsunuz ve bekliyorsunuz ki biz hiç itiraz etmeden gelip konuşalım, nisaba da destek verelim” dedi.

Topun da muhalefete atılmaya çalışıldığına işaret eden Erhürman, “Yetti artık, bu sürdürülebilir ve kabul edilebilir bir şey değil. Hükümet’te ne yaparsınız bizi ilgilendirmez, zaten ben ortada Hükümet de görmüyorum ama Meclis’e bu hakareti yapamazsınız” şeklinde konuştu.