Meclis yoğun bir gündemle toplanıyor

Meclis Genel Kurulu yarın yoğun bir gündemle toplanacak.

Saat 10.00’da başlaması beklenen toplantının özel gündeminde Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte referanduma sunulması planlanan Yüksek Mahkeme Yargıçlarının sayısını artırmayı öngören Anayasa (Değişiklik) Yasa Önerisi ile Toprak Ürünleri Kurumu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı yer alıyor.

Genel Kurulda ayrıca, komitelerden gelen tasarı ve öneriler ile görüşülecek işler kısmında dört tasarı ve bir öneri ele alınacak. Görüşülecek tasarılar ve öneri şöyle:

“Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Çekilen Birleştirilmiş Barış Harekâtı’ndan Önce Yabancılardan Sözleşme ile Satın Alınan Taşınmaz Malların Kaydını Düzenleyen (Değişiklik) Yasa Önerisi; Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Tüketici Kredileri Yasa Önerisi.”