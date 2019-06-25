Meclis yaz tatiline girdi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 9. Dönem 2. Yasama Yılı’nın olağan son toplantısını bugün yaparak yaz tatiline girdi.

Meclis Genel Kurulu, Anayasa’nın 81. Maddesine göre, her yıl Ekim ayının ilk iş günü kendiliğinden toplanır ve olağan olarak Haziran ayı sonuna kadar çalışır. Meclis Genel Kurulu, 1 Ekim 2019’da saat 10.00’da yeniden toplanacak.