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Meclis yarın toplanıyor

Meclis yarın toplanıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.

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Genel Kurul’un saat 10.00’da başlayacak toplantısının özel gündeminde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankacılık Yasası Hakkındaki Yasa Gücünde Kararname ile Türk Ajansı - Kıbrıs (TAK) 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı bulunuyor.

Meclis Genel Kurulu’nun gündeminde, Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş  (Değişiklik) Yasa Tasarısı da var.

Foto: Arşiv

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