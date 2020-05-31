Meclis yarın toplanıyor
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.
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Genel Kurul’un saat 10.00’da başlayacak toplantısının özel gündeminde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankacılık Yasası Hakkındaki Yasa Gücünde Kararname ile Türk Ajansı - Kıbrıs (TAK) 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı bulunuyor.
Meclis Genel Kurulu’nun gündeminde, Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik) Yasa Tasarısı da var.
Foto: Arşiv
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