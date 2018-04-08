Meclis yarın toplanıyor

Meclis Genel Kurulu, yarın toplanacak.

Saat 10.00’da başlayacak toplantıda, Genel Kurul, Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve Bu Sözleşmeye Ek İnsan Ticaretinin Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokol (Onay) Yasa Önerisi ile Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı’nı ele alacak.