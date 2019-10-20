Meclis yarın toplanacak: Gündem YOĞUN!
Meclis Genel Kurulu, yarın yoğun gündemle toplanacak.
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Meclis Genel Kurulu, yarın toplanacak.
Genel Kurul’un yarınki gündeminde, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin 6 Ombudsman raporuna ilişkin raporları; Kalkınma Bankası (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Üyeliği Başvurularının Değerlendirilmesine İlişkin Raporu bulunuyor.
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Etiketler : Meclis
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