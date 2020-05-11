Meclis yarın toplanacak. Vergisini Zamanında Ödeyen Yükümlülere Yüzde On İndirim Yapılmasını Sağlayan Yasa Gücünde Kararname gündemiyle toplanacak olan Meclis Genel Kurulu yarın 11.00’de başlayacak.

Çıraklık ve Meslek Eğitimi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın da ele alınacağı toplantıda, milletvekillerine güncel konuşma olanağı da verilecek. Gündemde, sorular bölümü de var.