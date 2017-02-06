Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısı, iki denemenin ardından nisap sağlanamaması nedeniyle 24 saat sonraya ertelendi.

UBP-DP Azınlık Hükümeti, Meclis’i açamadı.

Meclis Genel Kurulu yarın, bugün ve yarının birleştirilmiş gündemini görüşecek.

Genel Kurulu yarın tüzük gereği ilk olarak yasa tasarılarını ele alacak. Daha sonra güncel konuşmalar ve araştırma raporlarının yer alacağı gündemdeki konuların görüşülme sırası, Danışma Kurulu kararı ile değişebilecek.

Meclis Başkanı Sibel Siber, nisap sorununun tekrar yaşanmaması ve toplantının ertelenmemesini umduğunu söyledi.