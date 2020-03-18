Meclis ‘seçimi ertelemek’ için toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay'ın çağrısıyla, yarın saat 11.00'de olağanüstü toplanacak. Toplantının gündeminde "Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi" konusu olacak.

Ülke çapında Coronavirüsüne karşı mücadele kapsamında birleşimin yapılacağı gün Meclis’te sınırlı sayıda personelin görevli olacağı belirtilirken, Meclis Başkanlığınca alınan karar uyarınca Milletvekilleri haricinde Meclis'e sivil ziyaretçi ve basın mensubu alınmayacağı da duyuruldu.

Basın mensupları ve halkın, Meclis yayınını BRT ve Meclis Sosyal Medya sayfasından canlı olarak takip edebileceği belirtildi.