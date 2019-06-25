Meclis ‘rötarlı’ açıldı

Ayşe GÜLER

Meclis’te yasama döneminin son toplantısı gecikmeli başladı. Saat 10.00’da toplanacağı söylenen Meclis, 12.30’da bir araya geldi. CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, yerinden söz alarak Meclis’in gecikmeli toplanmasını eleştirdi, “4’lü koalisyon hükümeti döneminde Saat 11.00’de Meclis açıldığı için şikayet ediyorlardı. Saat 12.30 oldu daha açılmadı. Ben, Karpaz’dan geliyorum. 1 Ekim’de daha erken açılmasını talep ediyorum” dedi. Bu sırada Meclis’te sesler yükseldi, vekiller arasında kısa süreli tartışma yaşandı.