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Meclis önüne geçit yok

Meclis önüne geçit yok

Sosyal medyada örgütlenen 'Yol Yoksa Seyrüsefer de Yok' grubu bugün Lefkoşa’da araçlı eylem gerçekleştiriyor. Polis meclis önündeki yolu trafiğe kapattı.

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11.40. Konvoy halinde araçlı eylem gerçekleştiren "yol yoksa Seyrüsefer de yok" grubu Lefkoşa Girne Kapısı'na ulaştı. Meclis önünde güvenlik önlemi alan polis, yolu trafik akışına kapattı. Meclis önüne ulaşamayan eylemciler girne Kapısı'nda kontak kapattı.

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Bir grup eylemci yaya olarak, ellerinde pankartlarla Meclis önüne yürüyor.

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11.00 'Yol Yoksa Seyrüsefer de Yok' grubunun Haspolat Çemberi’nde konvoy olarak başlattığı araçlı eylem, “Deterjanını Süpürgeni AL DA GEL” sloganıyla Meclis önüne taşınıyor.

Haspolat Çemberinde araçlarıyla toplanan birçok sürücü konvoy halinde Meclis önüne hareket etmeye başladı.

Sosyal medyada örgütlenen ve bugüne dek iki araçsız eylem düzenleyen grup, bu kez araçlı eylemle gündemde... Meclisin önündeki trafiği kapatmayı planlayan grup, meclisteki vekilleri, zamları, yolsuzlukları ve asgari ücretle çalışanların haklarını protesto edecek.

Eylemin başlıca nedeni yollarda yitip giden canların artık son bulması için olduğu ifade edilirken, “Deterjanını Süpürgeni AL DA GEL” sloganı kullanılıyor.

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Polis meclis önünde güvenlik önlemi aldı.

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Haspolat Çemberi'nde toplanan araçlara 'protesto' sembolü olarak sarı balonlar bağlandı.

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Polis araçla meclis önüne geçişi engelledi.

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