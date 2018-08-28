Meclis Çalışanları Sendikası 'zamların geri alınması talebi ve ülke çapında birlik ve mücadele adına' 3 Eylül’den itibaren meclis önünde süresiz grev başlatacağını duyurdu.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

Bilindiği üzere, bir süreden beri döviz kurlarındaki dalgalanmalar ile başlayan ve Türkiye ile birlikte ülkemizde de oldukça fazla hissedilen ekonomik kriz artık, başta çalışanlar olmak üzere tüm ülke insanını derinden etkilemiştir.

Sendikamız, süreç içerisinde Hükümetimizin almaya çalıştığı tedbirleri yakından takip etmiş, gerek muhalefet, gerek Devlette örgütlü büyük sendikalar olmak üzere, toplumuzun her kesimi tarafından konuyla ilgili ortaya konan görüş ve önerileri de büyük bir hassasiyetle incelemiştir.

Ancak Sendikamız, gelinen aşamada şu ana kadar alınmaya çalışılan hiç bir önlemin, gerek Devlette gerek ise özel sektörde çalışan kesimin en az zararla bu süreçten çıkmasını sağlayacak düzeyde olmadığı tespitine varmıştır.

Beklentimiz, özellikle çalışanların alım gücünü arttırmaya yönelik girişimler iken, gelinen aşamada Devletin kemer sıkma politikası uygulayarak krizi sadece çalışanların fedakarlıkları ile atlatmaya çalışmak istemesi kabul edilemez bir durumdur.

Ekonomik krizden en fazla etkilenen döviz ile bankalara borcu olan vatandaşlarımızın sorunlarına hükümetin duyarsızlığı ve bu konuda hiç bir somut adım atmaması bu sorunu yaşayan vatandaşlarımızı derinden etkilemiştir.

Bütün bu gelişmelere ve krize rağmen, akaryakıta yapılan son zam ise bardağı taşıran son damla olmuştur.

Tüm bu gelişmeler ışığında Sendikamız, yaşananlara tepki göstermek, zamların geri alınmasını talep etmek ve ülke çapında gerek sendika gerek ise özel sektör çalışanlarının birlik ve mücadelesi adına 3 Eylül Pazartesi, Saat:09.00’dan itibaren Cumhuriyet Meclisi önünde süresiz grev başlatma kararı almıştır.

Grev kararımıza, başta tüm sivil toplum örgütleri olmak üzere halkımızın ve toplumumuzun tüm kesimlerini yanımızda yer alarak desteklerini beklemekteyiz.