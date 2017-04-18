Meclis önünde “204 Etkinliği” düzenleniyor

Hint kenevirinin tedavi amaçlı kullanılmasını savunan bir grup, perşembe günü Cumhuriyet Meclisi önünde “204 Etkinliği” adıyla etkinlik düzenliyor.



Anonimus Hareketi ve “Gannavuriye Özgürlük İnsiyatifi” adına Av. Barış Mamalı tarafından yapılan açıklamada, “son yıllarda yapılan araştırmalarda kanser hücrelerini öldürdüğü ve daha birçok hastalığı iyileştirdiği tespit edilen Hint keneviri/cannabis bitkisinin devlet kontrolünde üretilip sağlık, çevre ve endüstriyel fayda anlamında kullanılması gerektiği” belirtildi.“Bir ağacın 25 kat fazlasıyla oksijen üreten bu bitkinin yasaklanması, insanlığa ve çevreye karşı yapılabilecek en büyük kötülüktür” denilen açıklamada, yasağın kalkması istemiyle “içinde insan, hayvan ve çevre sevgisi olan herkes”, 20 Nisan Perşembe günü saat 11.00’de Meclis önünde düzenlenecek 204 etkinliğine davet edildi.



Etkinliğe “204” adının verilmesinin 20 Nisan’da yapılacak olmasından kaynaklandığı belirtildi.