Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın saat 10.00’da olağanüstü toplanıyor.

Genel kurul, pandemi nedeniyle hazırlanan “Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Önerisi”ni ele alacak.

Sağlık Bakanlığı'nın bulaşıcı hastalıkların kontrolü için tedbir alma ve tüzük yapma yetkisini düzenleyen yasa önerisi ayrıca hazırlanacak tüzük kurallarına aykırı hareket edilmesi halinde uygulanacak yaptırımları da içeriyor.