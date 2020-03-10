Meclis mutabakatla kapandı

Meclis Genel Kurulu açıldı, gruplar arası varılan mutabakatla kapatıldı… Birkaç dakika süren Meclis Genel Kurulu Birleşimi’nde söz alan DP Milletvekili Serdar Denktaş, Koronvirüsü nedeniyle Cumhurbaşkanı adaylarına kitle toplantılarını bir süre erteleme tavsiyesinde bulundu.

Meclis Genel Kurulu açıldı, gruplar arası varılan mutabakatla kapatıldı. Meclis’in bugünkü birleşimi, muhalefetin çoğunluğu ile açıldı.

Genel Kurul’da henüz toplantısı devam eden Bakanlar Kurulu Üyeleri’nden sadece Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu vardı.

Meclis Başkanı Tebberrüken Uluçay, Meclis’in bugünkü birleşimini gruplar arası mutabakatla kapattığını, bir sonraki birleşimin 16 Mart Pazartesi günü yapılacağını açıkladı.

Denktaş: “Cumhurbaşkanı adayları kitle toplantılarını bir süre ertelensin

Birkaç dakika süren Meclis Genel Kurulu Birleşimi’nde söz alan DP Milletvekili Serdar Denktaş, Koronvirüsü nedeniyle Cumhurbaşkanı adaylarına kitle toplantılarını bir süre erteleme tavsiyesinde bulundu.

Denktaş’ın ifadeleri şöyle:

“Panik yapmaya gerek yok ama Cumhurbaşkanı adaylarına tavsiyen toplu organizasyonları bir süreliğine ertelesinler, ne olur ne olmaz. Kitle toplantıları risk taşıyabilir, bir süre ertelenmesi iyi olur”